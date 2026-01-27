|
Utorok 27.1.2026
Meniny má Bohuš
27. januára 2026
Humenská samospráva aj tento rok podporí šport v meste sumou štyristotisíc eur, dostala 28 žiadostí
Mesto Humenné aj na začiatku kalendárneho roka 2026 zopakovalo podporu športu v objeme 400-tisíc eur, ktoré sú z mestského rozpočtu určené na priame dotácie športovým klubom. Rovnakou sumou vstupuje mesto do ...
Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, samospráva podporuje rozvoj športu dvoma formami, a to priamymi finančnými dotáciami a nepriamou podporou vo forme bezodplatného využívania mestských športovísk prostredníctvom Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na základe nájomných zmlúv.
Kluby žiadali vyše osemstotisíc
V roku 2026 eviduje mesto spolu 28 žiadostí o dotáciu, pričom športové kluby žiadali celkovo viac ako 861-tisíc eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast počtu žiadostí o dve. „Nanovo si ju podali karatisti zo Slávie CVČ Dúha a novovzniknuté občianske združenie Plavecký klub Humenné. Žiadosť o dotáciu už nepodal Bratislavský zväz malého futbalu,“ konkretizoval Škuba s tým, že počet aktívnych klubov v meste je dlhodobo stabilný s mierne rastúcim trendom.
Dotácie nad 5 000 eur schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí. Najvyššiu podporu získali futbalisti FK Humenné vo výške viac ako 160-tisíc eur, hokejisti HC 19 Humenné vo výške presahujúcej 111-tisíc eur a mládežnícky hokejový klub Junior Šport klub-plus takmer 30-tisíc eur. Finančné prostriedky smerovali aj do plávania, atletiky, tenisu, stolného tenisu, volejbalu a hokejbalu.
Dotácie vo výške od 2 000 do 5 000 eur schválila mestská rada v Humennom šiestim športovým subjektom vrátane cyklistov, basketbalistov, florbalistov, šachistov či karatistov. Ďalších 12 klubov získalo podporu do 1 999 eur na základe rozhodnutia komisie športu.
Peniaze dajú na mládež aj súťaže
Podporené kluby plánujú dotácie využiť na činnosť mládežníckych družstiev, účasť na domácich i zahraničných súťažiach, organizáciu športových podujatí, ako aj na projekty zamerané na verejnosť a zdravý životný štýl. V Humennom sa tak v roku 2026 uskutočnia viaceré tradičné podujatia, medzi nimi Humenský cyklomaratón, Trail Hubková, Humenská korčuľa, Chemkostav Tower Run či halové futbalové turnaje mládeže.
Priama finančná podpora športu v Humennom výrazne narástla po roku 2019. Kým v roku 2017 predstavovala 67-tisíc eur, v roku 2023 už bola na úrovni 560-tisíc eur, o rok neskôr predstavovala pol milióna a v minulom roku bola stanovená na 410-tisíc eur. Na začiatku roka je, podobne ako v predchádzajúcom období, zatiaľ určená na východiskovú hranicu 400-tisíc eur. Nepriama podpora formou využívania mestských športovísk má v roku 2026 schválený rozsah 11 180,5 hodiny, čo v prepočte predstavuje finančnú hodnotu takmer 835-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Humenská samospráva aj tento rok podporí šport v meste sumou štyristotisíc eur, dostala 28 žiadostí © SITA Všetky práva vyhradené.
