Bratislavská MHD bude počas Bielej noci jazdiť častejšie

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 28. septembra (TASR) – Návštevníci 4. ročníka Bielej noci môžu počas sobotňajšieho (29.9.) večera a noci na nedeľu (30.9.) využiť posilnené linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). O podrobnostiach informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.uvádza DPB. Mimoriadna premávka sa bude týkať aj linky č. 6. Od 18.00 h do 23.00 h bude jazdiť v 15-minútovom intervale.DPB zároveň avizuje, že na autobusových linkách č. 50, 70, 91, N29, N37, N53, N55, N61 a N74 budú vypravené kapacitnejšie kĺbové vozidlá a na linku č. 30 budú nasadené 12-metrové vozidlá.dodáva dopravca. Kapacitnejšie kĺbové trolejbusy nasadí DPB na linku č. 207 a na trolejbusovú linku č. 205 budú nasadené kĺbové autobusy.Samotné podujatie a inštalácia jednotlivých diel si vyžiada i obmedzenie premávky. Od 19.00 h do 2.00 h súvisia s uzáverou ľavého odbočenia zo zjazdnej vetvy z Mosta SNP (v smere do centra mesta), taktiež s uzáverou Rázusovho a Vajanského nábrežia (od Mosta SNP po Šafárikovo námestie) a tiež Dostojevského radu (od Šafárikovho námestia po Bezručovu ulicu). Tieto obmedzenia pozmenia trasy autobusových liniek 29 a 129, 50, 70 a N33.informuje DPB na svojom webe, kde sú uvedené detaily.Medzinárodný multižánrový festival súčasného umenia Biela noc už po štvrtý raz premení centrum Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. Uskutoční sa v sobotu 29. septembra v mnohých vonkajších aj galerijných priestoroch. Zúčastní sa na ňom 196 vizuálnych umelcov, hudobníkov, performerov, dizajnérov z viacerých krajín sveta, ktorí vytvoria 44 umeleckých zastávok.