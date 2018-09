Zamestnanci Jaguaru pomohli zrevitalizovať priestranstvá v Nitre

Na archívnej snímke pracovníci v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre 29. mája 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 28. septembra (TASR) – Vyše sto zamestnancov Jaguaru Land Rover sa v uplynulých dňoch zapojilo do dobrovoľníckeho podujatia Tri dni pre Nitru, ktoré automobilka zorganizovala v spolupráci s mestom Nitra. Zamestnanci automobilky za 430 hodín zrevitalizovali vonkajšie priestory futbalového štadióna na Čermáni, vonkajšie priestory Zariadenia pre seniorov Zobor a areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.” skonštatovala Nicci Cook, riaditeľka ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Slovakia.V blízkej budúcnosti pripravuje automobilka projekty na podporu inovácií a vzdelávania v oblasti vedy, techniky či matematiky pre školy. „“ povedala Cook. Medzi ne patrí zamestnanecký grantový program, ktorým spoločnosť prerozdelila na komunitné projekty 12.000 eur. Dobrovoľníci spomedzi zamestnancov sa zapojili do projektu Naše mesto, pomoc smerovala aj do Detského domova v Koliňanoch či materskej škole v Dražovciach, kde zamestnanci zrevitalizovali areál a detské ihrisko.