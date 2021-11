Bratislavská Petržalka zatvorila plaváreň a knižnicu, zrušili sa taktiež všetky podujatia

Nefunguje ani plaváreň

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavská Petržalka vzhľadom na aktuálne opatrenia tento týždeň zatvorila plaváreň aj knižnicu, trhovisko a zberný dvor zostávajú otvorené. O aktuálnych obmedzeniach mestská časť informuje na sociálnej sieti.„Miestny úrad Petržalka v budove Technopolu funguje ako doteraz, teda na objednanie sa vopred," uvádza mestská časť. Všetky pobočky petržalskej knižnice sú od štvrtka zatvorené. Záujemcovia o čítanie si môžu na webovej stránke knižnice objednať e-knihy.Zatvorená do odvolania je aj Petržalská plaváreň. Všetky petržalské denné centrá seniorov sú zatvorené už od pondelka 15. novembra.„Sociálna výdajňa potravín spolu s výdajňami obedov sú však klientom naďalej dostupné prostredníctvom okienkového výdaja," spresňuje mestská časť.Petržalská klubovňa seniorov na Osuského je od 25. novembra zatvorená pre všetkých návštevníkov. Trhovisko Mlynarovičova je vzhľadom na predaj tovaru v exteriéri pre verejnosť naďalej otvorené, predaj oblečenia je však podľa aktuálneho nariadenia vlády pozastavený.Zberný dvor Petržalka zostáva pre verejnosť otvorený so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami pri vstupe. Zrušené sú tiež všetky spoločenské a kultúrne podujatia, akákoľvek verejná činnosť je do 9. decembra pozastavená.