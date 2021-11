Bratislavská Petržalka zrušila taktiež vianočné trhy, plánuje vymyslieť náhradný program

Nemocnice padajú na kolená

Zrušili trhy na Hlavnom námestí

Obmedzenie počtu návštevníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné vianočné trhy sa neuskutočnia ani v bratislavskej Petržalke. Po zrušení trhov na Hviezdoslavovom námestí Starým Mestom a následne aj magistrátom Bratislavy na Hlavnom námestí, pristúpila k tomuto kroku aj mestská časť Petržalka.„Z dôvodu extrémne zlej pandemickej situácie, sprísňujúcim sa opatreniam na zastavenie šírenia COVID-19 a snahe efektívneho nakladania s našimi spoločnými verejnými financiami sme sa rozhodli pripravované Vianočné trhy v Petržalke 2021 neorganizovať," informuje mestská časť na sociálnej sieti.Dôvodom zrušenia trhov je podľa zástupkyne petržalského starostu Jany Hrehorovej množstvo regulácii, dôkladné kontroly vstupov, uchovávanie osobných údajov so zoznamami účastníkov, hrozba, že sa nebude môcť predávať občerstvenie či zmeny COVID automatu na poslednú chvíľu.„Ale aj morálna dilema organizovať radostné podujatie v čase, kedy naši zdravotníci a nemocnice opäť padajú na kolená a denne vyhasínajú desiatky životov nás priviedli k rozhodnutiu, že Vianočné trhy v Petržalke sa ani tento rok konať nebudú," vysvetlila Hrehorová.Mestská časť sa snažila prispôsobiť pandemickej situácii do poslednej možnej chvíle. „Stav v týchto dňoch nás však definitívne presvedčil, že zmysluplné podujatie zorganizovať nie je možné. Namiesto trhov teraz diskutujeme o možnostiach alternatívneho programu, ktorý by bol zameraný na dobročinné aktivity pre ľudí bez domova, sociálne slabšie rodiny alebo seniorov," dodala Petržalka.Minulý piatok avizovala zrušenie vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí aj mestská časť Staré Mesto. V ten istý deň svoje rozhodnutie oznámil aj magistrát, ktorý organizuje trhy na Hlavnom námestí.„Vianočné trhy vždy boli miestom, kde sme mohli spolu zdieľať atmosféru prichádzajúcich sviatkov. Už minulý rok pandemická situácia spôsobila, že sme sa museli tohto podujatia vzdať. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a nový COVID automat musíme oznámiť, že napriek prípravám nakoniec ani tento rok nebude možné otvoriť vianočné trhy na Hlavnom námestí," uviedol magistrát.Rozhodujúcim faktorom podľa mesta bolo aj obmedzenie maximálneho počtu účastníkov hromadného podujatia v červenej fáze na 200 ľudí, a to aj v prípade, že ide o podujatie len pre plne očkovaných a tých, ktorí COVID prekonali.„Zazmluvnených predajcov sme oslovili ihneď po zverejnení nových pravidiel. Napriek ponuke od mesta znížiť ich nájomné za stánky na symbolickú sumu väčšina predajcov sa vyjadrila, že pôsobenie na podujatí pre maximálne 200 ľudí by pri danom počte stánkov a neistote ďalšieho vývoja bolo pre nich aj tak nerentabilné až likvidačné," uzavrelo mesto.