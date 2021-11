Smer-SD poslal Mikasove vyhlášky na ústavný súd. Nesledujú legitímny cieľ, kritizuje Fico (video)

Vláde išlo o propagáciu očkovania

22.11.2021 - Opozičná strana Smer-SD podáva pre vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR obmedzujúce verejné podujatia a vstup do prevádzok podnet na Ústavný súd SR.

Ako na tlačovej konferencii uviedol šéf strany Robert Fico, od ÚS SR žiadajú pozastavenie účinnosti vyhlášok. „Tieto vyhlášky nesledujú legitímny cieľ,“ povedal Fico s tým, že účelom vyhlášok nie je boj s pandémiou, ale tlačenie ľudí do očkovania.

Zároveň pripomenul, že zaočkovaná osoba môže COVID-19 dostať aj ho prenášať. „Preto obmedzenie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní, neprekonali COVID, ale majú test a sú zdraví, považujeme za diskriminačné a za protiústavné“ povedal Fico s tým, že vyhlášky sú „mimo zdravého rozumu“.

„Je to propagácia očkovania, o nič iné vláde SR v tomto prípade nešlo, keď dala pokyn ÚVZ,“ vyhlásil šéf Smeru.

Občiansky protest proti súčasnej vláde

Fico zároveň povedal, že podnet posielajú aj prezidentke Zuzane Čaputovej. „Bolo by veľmi dobré, keby sa viaceré oprávnené subjekty obrátili na ÚS SR, aby to nebolo len o nejakej časti politického súboja,“ skonštatoval s tým, že na ÚS SR by sa v tejto súvislosti mohol obrátiť aj generálny prokurátor. Fico tiež povedal, že dúfa, že ÚS SR prestane byť alibistický a nebude sa báť prijímať rozhodnutia.

Predseda Smeru zároveň avizoval, že strana pripravuje občiansky protest proti súčasnej vláde „Tento protest bude v Bratislave, vo večerných hodinách v priebehu týždňa počas pracovného dňa,“ povedal Fico s tým, že účastníci budú môcť kultúrne, pokojným a zákonným spôsobom prejaviť svoj názor. „Verejnosť potrebuje ventil,“ povedal

Fico s tým, že zhromaždenie by sa mal o uskutočniť budúci týždeň. Doplnil však, že ak by bol zavedený lockdown, strana by od organizovania s najväčšou pravdepodobnosťou ustúpila. Dodal ale, že dúfa, že vláda bude mať dosť rozumu a k lockdownu nepristúpi.

