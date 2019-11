Bratislavská polícia hlási podstavy, z kritérií však upustiť nehodlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. novembra (TASR) – Policajtov je v Bratislavskom a Trnavskom kraji dlhodobo málo. Podľa polície to súvisí s veľkou pracovnou konkurenciou a vyššími platmi na západnom Slovensku. Ministerstvo to chce riešiť príplatkami a informačnými kampaňami, z kritérií však poľaviť nehodlá. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.uvádza sa v stanovisku rezortu vnútra, ktoré chce situáciu riešiť prijatím viacerých opatrení. Jedným z nich je aj zvýšenie intenzity prijímacieho konania, ktoré sa po novom koná štyrikrát do roka, a zvýšila sa taktiež kapacita policajných škôl.Zavedením novej štátnej služby kadeta chcú policajti do svojich radov zase nalákať čerstvých absolventov stredných škôl vo veku 18 rokov, ktorým do 21 rokov platia minimálnu mzdu.Rezort vnútra spomína taktiež propagačné kampane, ako „“, poprípade ukážky práce na Dni polície alebo počas dňa otvorených dverí v parlamente.,“ doplnilo ministerstvo.dodal rezort vnútra, avšak nešpecifikuje konkrétne čísla. Realita je podľa ministerstva taká, že sú kritéria na prijatie do policajných služieb náročné.spresnilo.