DÁVAJTE SI POZOR: SHMÚ upozorňuje na silný vietor na horách

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) – Obyvatelia Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja by si v piatok večer mali dávať pozor pred silným vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Výstraha prvého stupňa platí od 20.00 h.dodávajú meteorológovia.Výstraha pred vetrom na horách platí do soboty (2. 11.) poobedia.