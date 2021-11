Bratislavská polícia našla u mladej ženy drogy, išlo o takmer 200 jednorazových dávok

Vymenené miesto so spolujazdkyňou

Takmer 200 jednorazových dávok

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavskí policajti zastavili podozrivé auto, žena mala pri sebe 190 dávok pervitínu. Poverený príslušník Policajného zboru (PZ) vzniesol obvinenie z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi 25-ročnej Elene Ch. z Bratislavy.Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, hliadka spozorovala v piatok 19. novembra krátko po polnoci na Miletičovej ulici vozidlo Škoda Octavia, za volantom ktorého sedel vodič v kapucni.„Ten po spozorovaní hliadky náhle prudko odbočil na Trenčiansku ulicu a po zastavení policajtmi si vymenil miesto so svojou spolujazdkyňou," uviedla polícia.Policajti 29-ročného muža podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Žena im počas kontroly dobrovoľne vydala tašku s obsahom štyroch plastových sáčkov s kryštalickou látkou, dvoch sklenených fajok a jednej injekčnej striekačky so zataveným koncom.„Podľa výsledkov expertízneho skúmania Kriminalisticko expertízneho ústavu PZ uvedené množstvo zodpovedá 190 jednorazovým dávkam pervitínu," uviedla polícia. Ženu na mieste zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Obvinená Elena Ch. je momentálne stíhaná väzobne.