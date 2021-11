Ministri sa ospravedlnili za sterilizáciu rómskych žien a tieto praktiky označili za neprípustné

Ženy nevedeli o dôsledkoch zákroku

Neprípustné manipulatívne postupy

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda sa ospravedlnila za sterilizáciu žien zo sociálne znevýhodneného prostredia. K sterilizácii najmä rómskych žien dochádzalo v rokoch 1966 až 1989, ale aj v rokoch 1990 až 2004.Regulovanie počtu detí pokladá vláda za zásah do osobnej integrity a do ľudských práv. Ospravedlnenie schválila vláda na stredajšom rokovaní.Vláda skonštatovala, že v rokoch 1966 až 1989 boli niektoré štátne politiky zamerané na ovplyvňovanie početnosti rómskej populácie prostredníctvom sterilizácií, a to cieleným tlakom podporeným vyplácaním sociálnej pomoci a nedostatočným poučením o dôsledkoch takéhoto zákroku.„Hoci sterilizácia žien bola vykonávaná na základe ich subjektívneho rozhodnutia, v praxi dochádzalo k agitácii zo strany sociálnych pracovníkov, verbálnemu nátlaku a podmieňovaniu absolvovania zákroku možnosťou získať inú sociálnu službu. Svoju rolu zohrala aj finančná motivácia, ženy, ktoré podstúpili sterilizáciu, mali nárok na jednorazovú finančnú dávku. Spravidla ženy nevedeli, že zákrok, ktorý podstúpia, je nevratný,“ vysvetlili v ospravedlnení.Zdôraznili, že podobné manipulatívne postupy sú neprípustné a porušujú ľudské práva a slobody a demokratické princípy.„Je poľutovaniahodné, že k praktikám sterilizácií v rozpore s právom dochádzalo aj v rokoch 1990 – 2004, keď opäť, predovšetkým vo vzťahu k rómskym ženám, často dochádzalo k protiprávnym zákrokom. Informovaný súhlas so zákrokom nebol vždy získavaný adekvátnym spôsobom s porozumením, ale naopak, pod nátlakom, bez dostatočného časového priestoru na rozmyslenie a často aj pri začínajúcich pôrodných bolestiach,“ uzavrela vláda.