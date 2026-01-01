Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

01. januára 2026

Bratislavská polícia počas Silvestra riešila opitých vodičov aj muža so samovražednými sklonmi – FOTO


Tagy: Alkohol Opitý vodič policajný hovorca Silvester Výtržníctvo

Polícia v Bratislavskom kraji počas silvestrovskej noci riešila prípady opitých vodičov aj muža so samovražednými sklonmi. Ako informoval policajný hovorca Lukáš Pecek, krátko ...



Zdieľať
605972861_1185490660445032_3319257032538813629_n 676x507 1.1.2026 (SITA.sk) - Polícia v Bratislavskom kraji počas silvestrovskej noci riešila prípady opitých vodičov aj muža so samovražednými sklonmi. Ako informoval policajný hovorca Lukáš Pecek, krátko po polnoci boli dopravní policajti privolaní do obce Lozorno, kde na ceste vedúcej k chatovej oblasti došlo k dopravnej nehode.

Alkohol za volantom


Po príchode na miesto policajti zistili, že vodič Suzuki Swift z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu a povahe vozovky dostal šmyk a narazil prednou časťou auta do stromu.

„Vykonanou dychovou skúškou bola 19-ročnému Martinovi nameraná hodnota 1,87 promile. V čase nehody sa spolu s vodičom vo vozidle nachádzalo aj ďalších osem osôb, pričom päť z nich utrpelo v dôsledku nárazu ľahké zranenia,“ uviedol Pecek.

Ďalším takýmto vodičom bol mladistvý, iba 16-ročný Marcus z Malaciek. Ten krátko pred 01:30 bez vedomia zákonného zástupcu sadol do vozidla Mazda, s ktorým spôsobil dopravnú nehodu na Nádražnej ulici v Malackách, kde z doposiaľ nezistených príčin narazil do betónového stĺpa. „Vykonanou dychovou skúškou bola v jeho dychu nameraná hodnota alkoholu takmer dve promile,“ zdôraznil policajný hovorca.

Pokus o samovraždu a výtržníctvo


Policajti v Bratislave boli počas noci privolaní na Mierovú ulicu, kde sa mal nachádzať muž, ktorý mal rezné rany na ruke a pri sebe mal nôž.

„Policajti po príchode na miesto s mužom nadviazali komunikáciu, pričom zistili, že je v zlom psychickom rozpoložení a chce si siahnuť na život. Preto ho najskôr upokojili a následne presvedčili, aby nôž odložil, čím zabránili najhoršiemu. Privolanou rýchlou zdravotnou pomocou bol 37-ročný muž prevezený na vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedol Pecek.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tesne pred 02:00 riešili policajti v centre hlavného mesta aj prípad výtržníctva, pri ktorom došlo k fyzickému napadnutiu muža tromi mladíkmi vo veku 17 a 18 rokov.

„Všetci traja boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie, kde sa už policajti zaoberajú vyvodením možnej trestnoprávnej zodpovednosti za ich konanie,“ doplnil hovorca. Dodal, že v centre mesta tiež policajti vyriešili päť priestupkov proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia počas Silvestra riešila opitých vodičov aj muža so samovražednými sklonmi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Opitý vodič policajný hovorca Silvester Výtržníctvo
