Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nový rok
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. januára 2026

Šimečka sa obáva, že rok 2026 bude pokračovať úpadkom Slovenska


Tagy: Predseda Progresívneho Slovenska Predseda vlády Slovenská ekonomika

Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa obáva, že v roku 2026 bude pokračovať úpadok Slovenska ...



Zdieľať
678648169c5b1634671994 676x451 1.1.2026 (SITA.sk) - Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa obáva, že v roku 2026 bude pokračovať úpadok Slovenska spôsobený vládou Roberta Fica. Ako povedal v zverejnenom videu, ekonomická a sociálna kríza, slabý hospodársky rast, vysoká inflácia, vysoké ceny, chudoba a zvyšujúce sa dane budú prispievať k tomu, že sa obyvateľom nebude žiť lepšie.


„Zároveň sa vláda Roberta Fica bude snažiť zasadiť vždy nové a nové údery právnemu štátu,“ skonštatoval Šimečka s tým, že za piliere právneho štátu sa bude treba postaviť. Zároveň je podľa neho prioritou sformulovať voči súčasnej vládnej moci alternatívu do volieb v roku 2027. „Dať voličom aj našim opozičným partnerom jasnú ponuku vedieť sa zhodnúť na prioritách,“ doplnil Šimečka. Dodal, že prioritou je aj silný výsledok v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka sa obáva, že rok 2026 bude pokračovať úpadkom Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda Progresívneho Slovenska Predseda vlády Slovenská ekonomika
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prešovskí hasiči mali počas silvestrovskej služby sedem zásahov
<< predchádzajúci článok
Bratislavská polícia počas Silvestra riešila opitých vodičov aj muža so samovražednými sklonmi – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 