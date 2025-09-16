|
Utorok 16.9.2025
Denník - Správy
16. septembra 2025
Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody
V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať v utorok popoludní na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujú policajti na dočasné dopravné obmedzenia. Ako informuje
16.9.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať v utorok popoludní na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujú policajti na dočasné dopravné obmedzenia.
Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, policajti budú dohliadať na verejný poriadok, ale aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
V súvislosti s zhromaždením upozorňujú vodičov, že počas neho môže byť obmedzená premávka v priľahlých uliciach Námestia Slobody - Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica a Imricha Karvaša.
Dopravní policajti budú riadiť premávku a podľa jej vývoja operatívne prijímať opatrenia. Obyvateľov žiadajú, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody © SITA Všetky práva vyhradené.
