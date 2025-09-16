Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. septembra 2025

Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Protest

V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať v utorok popoludní na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujú policajti na dočasné dopravné obmedzenia. Ako informuje



Zdieľať
681e3678a0935914478009 676x507 16.9.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať v utorok popoludní na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujú policajti na dočasné dopravné obmedzenia.


Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, policajti budú dohliadať na verejný poriadok, ale aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V súvislosti s zhromaždením upozorňujú vodičov, že počas neho môže byť obmedzená premávka v priľahlých uliciach Námestia Slobody - Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica a Imricha Karvaša.

Dopravní policajti budú riadiť premávku a podľa jej vývoja operatívne prijímať opatrenia. Obyvateľov žiadajú, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Protest
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rozhodovanie sudcu nesmie ovplyvniť jeho blízky vzťah s novinárom, uznesenie schválila Súdna rada SR
<< predchádzajúci článok
Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 