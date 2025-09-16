|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 16.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. septembra 2025
Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy
Dobrovoľníka, ktorý v pondelok v Prahe rozdával predvolebné letáky českej politickej strany Piráti, napadol neznámy muž. Potom zaútočil aj na okoloidúceho. Informuje o tom web TN.cz. „Mladý ...
Zdieľať
16.9.2025 (SITA.sk) - Dobrovoľníka, ktorý v pondelok v Prahe rozdával predvolebné letáky českej politickej strany Piráti, napadol neznámy muž. Potom zaútočil aj na okoloidúceho. Informuje o tom web TN.cz.
„Mladý dobrovoľník z nášho tímu dostal niekoľko rán do hlavy, okoloidúceho muža potom agresor zvalil na zem a kopal mu do hlavy takou silou, že ho museli previezť na ošetrenie," uviedol na sieti X predseda Pirátov Zdeněk Hřib.
Motívom agresora podľa Hřiba bola nenávisť voči nemu ak jeho rodine. „Na podujatí som však nebol osobne prítomný, tak sa nakoniec stali terčom jeho hnevu ďalší dvaja nevinní ľudia," vyjadril sa predseda Pirátov. Dodal, že násilie do verejnej debaty nepatrí. „Jednoznačne ho odsudzujeme! Bez ohľadu na to, či sme cieľom útokov my alebo naši politickí súperi," napísal.
Terčom útoku bol začiatkom septembra aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na predvolebnom mítingu v okrese Frýdek-Místek ho jeden z účastníkov udrel francúzskou barlou. Predseda ANO odišiel po útoku na vyšetrenie do nemocnice. Lekári mu odporučili pokoj, takže na dva dni prerušil svoj predvolebný program. Po incidente bola ošetrená aj jedna žena. Polícia uviedla, že útočník čelí podozreniu z výtržníctva a z pokusu o ublíženie na zdraví. Predstavitelia českej vlády aj opozície útok na bývalého českého premiéra odsúdili.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.
„Mladý dobrovoľník z nášho tímu dostal niekoľko rán do hlavy, okoloidúceho muža potom agresor zvalil na zem a kopal mu do hlavy takou silou, že ho museli previezť na ošetrenie," uviedol na sieti X predseda Pirátov Zdeněk Hřib.
Motívom agresora podľa Hřiba bola nenávisť voči nemu ak jeho rodine. „Na podujatí som však nebol osobne prítomný, tak sa nakoniec stali terčom jeho hnevu ďalší dvaja nevinní ľudia," vyjadril sa predseda Pirátov. Dodal, že násilie do verejnej debaty nepatrí. „Jednoznačne ho odsudzujeme! Bez ohľadu na to, či sme cieľom útokov my alebo naši politickí súperi," napísal.
Terčom útoku bol začiatkom septembra aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na predvolebnom mítingu v okrese Frýdek-Místek ho jeden z účastníkov udrel francúzskou barlou. Predseda ANO odišiel po útoku na vyšetrenie do nemocnice. Lekári mu odporučili pokoj, takže na dva dni prerušil svoj predvolebný program. Po incidente bola ošetrená aj jedna žena. Polícia uviedla, že útočník čelí podozreniu z výtržníctva a z pokusu o ublíženie na zdraví. Predstavitelia českej vlády aj opozície útok na bývalého českého premiéra odsúdili.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody
Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody
<< predchádzajúci článok
Zľavománia v Avione odštartuje prípravu na jeseň
Zľavománia v Avione odštartuje prípravu na jeseň