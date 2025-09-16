Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. septembra 2025

Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy


Tagy: Neznámy páchateľ Piráti Útok voľby v Česku

Dobrovoľníka, ktorý v pondelok v Prahe rozdával predvolebné letáky českej politickej strany Piráti, napadol neznámy muž. Potom zaútočil aj na okoloidúceho. Informuje o tom web TN.cz. „Mladý ...



Zdieľať
gettyimages 1071701736 2 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Dobrovoľníka, ktorý v pondelok v Prahe rozdával predvolebné letáky českej politickej strany Piráti, napadol neznámy muž. Potom zaútočil aj na okoloidúceho. Informuje o tom web TN.cz.


Mladý dobrovoľník z nášho tímu dostal niekoľko rán do hlavy, okoloidúceho muža potom agresor zvalil na zem a kopal mu do hlavy takou silou, že ho museli previezť na ošetrenie," uviedol na sieti X predseda Pirátov Zdeněk Hřib.

Motívom agresora podľa Hřiba bola nenávisť voči nemu ak jeho rodine. „Na podujatí som však nebol osobne prítomný, tak sa nakoniec stali terčom jeho hnevu ďalší dvaja nevinní ľudia," vyjadril sa predseda Pirátov. Dodal, že násilie do verejnej debaty nepatrí. „Jednoznačne ho odsudzujeme! Bez ohľadu na to, či sme cieľom útokov my alebo naši politickí súperi," napísal.

Terčom útoku bol začiatkom septembra aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na predvolebnom mítingu v okrese Frýdek-Místek ho jeden z účastníkov udrel francúzskou barlou. Predseda ANO odišiel po útoku na vyšetrenie do nemocnice. Lekári mu odporučili pokoj, takže na dva dni prerušil svoj predvolebný program. Po incidente bola ošetrená aj jedna žena. Polícia uviedla, že útočník čelí podozreniu z výtržníctva a z pokusu o ublíženie na zdraví. Predstavitelia českej vlády aj opozície útok na bývalého českého premiéra odsúdili.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Neznámy páchateľ Piráti Útok voľby v Česku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody
<< predchádzajúci článok
Zľavománia v Avione odštartuje prípravu na jeseň

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 