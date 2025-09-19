|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so sobotňajšími podujatiami
Tagy: Dopravné obmedzenia
V Bratislave sa v sobotu 20. septembra uskutoční viacero podujatí, ktoré prinesú dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Prvým bude ženské bežecké ...
Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave sa v sobotu 20. septembra uskutoční viacero podujatí, ktoré prinesú dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Prvým bude ženské bežecké podujatie, ktoré obmedzí premávku medzi 8:30 až 17:30. V rámci neho uzatvoria úsek Pribinovej a Šafárikovho námestia po Hotel Sheraton. Doprava bude na Prístavnej ulici v smere na Prístavný most presmerovaná do protismerného jazdného pruhu.
„Doprava od prístavu po križovatku ulíc Prístavná-Košická bude vedená v jednom jazdnom pruhu," konštatuje polícia. V čase od 9:00 do 12:15 a od 15:00 do 17:30 bude uzatvorený vjazd do podzemných garáží Centrum. Vodičom odporúčajú využiť vstupy Ružinov alebo Prístav. Výjazd z garáží bude počas trvania podujatia možný bez obmedzení.
K dopravným obmedzeniam príde tiež v súvislosti so zhromaždením plánovaným od 16.00. To sa bude konať v uliciach širšieho centra Bratislavy, najmä v okolí Námestia SNP, Hurbanovho námestia a Námestia Slobody.
V súvislosti s futbalovým zápasom medzi družstvami ŠK Slovan Bratislava – DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý sa uskutoční v čase o 20.30 na Národnom futbalovom štadióne, upozorňujú vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, konkrétne na uliciach Bajkalská, Kalinčiakova, Viktora Tegelhoffa a Príkopova.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so sobotňajšími podujatiami © SITA Všetky práva vyhradené.
„Doprava od prístavu po križovatku ulíc Prístavná-Košická bude vedená v jednom jazdnom pruhu," konštatuje polícia. V čase od 9:00 do 12:15 a od 15:00 do 17:30 bude uzatvorený vjazd do podzemných garáží Centrum. Vodičom odporúčajú využiť vstupy Ružinov alebo Prístav. Výjazd z garáží bude počas trvania podujatia možný bez obmedzení.
K dopravným obmedzeniam príde tiež v súvislosti so zhromaždením plánovaným od 16.00. To sa bude konať v uliciach širšieho centra Bratislavy, najmä v okolí Námestia SNP, Hurbanovho námestia a Námestia Slobody.
V súvislosti s futbalovým zápasom medzi družstvami ŠK Slovan Bratislava – DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý sa uskutoční v čase o 20.30 na Národnom futbalovom štadióne, upozorňujú vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, konkrétne na uliciach Bajkalská, Kalinčiakova, Viktora Tegelhoffa a Príkopova.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so sobotňajšími podujatiami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravné obmedzenia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pre rekonštrukčné práce bude Spišský hrad v pondelok krátkodobo zatvorený
Pre rekonštrukčné práce bude Spišský hrad v pondelok krátkodobo zatvorený
<< predchádzajúci článok
Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur
Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur