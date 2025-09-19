Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Z domova

19. septembra 2025

Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so sobotňajšími podujatiami


V Bratislave sa v sobotu 20. septembra uskutoční viacero podujatí, ktoré prinesú dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Prvým bude ženské bežecké ...



493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1753209194909 676x457 19.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave sa v sobotu 20. septembra uskutoční viacero podujatí, ktoré prinesú dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Prvým bude ženské bežecké podujatie, ktoré obmedzí premávku medzi 8:30 až 17:30. V rámci neho uzatvoria úsek Pribinovej a Šafárikovho námestia po Hotel Sheraton. Doprava bude na Prístavnej ulici v smere na Prístavný most presmerovaná do protismerného jazdného pruhu.


„Doprava od prístavu po križovatku ulíc Prístavná-Košická bude vedená v jednom jazdnom pruhu," konštatuje polícia. V čase od 9:00 do 12:15 a od 15:00 do 17:30 bude uzatvorený vjazd do podzemných garáží Centrum. Vodičom odporúčajú využiť vstupy Ružinov alebo Prístav. Výjazd z garáží bude počas trvania podujatia možný bez obmedzení.

K dopravným obmedzeniam príde tiež v súvislosti so zhromaždením plánovaným od 16.00. To sa bude konať v uliciach širšieho centra Bratislavy, najmä v okolí Námestia SNP, Hurbanovho námestia a Námestia Slobody.

V súvislosti s futbalovým zápasom medzi družstvami ŠK Slovan Bratislava – DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý sa uskutoční v čase o 20.30 na Národnom futbalovom štadióne, upozorňujú vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, konkrétne na uliciach Bajkalská, Kalinčiakova, Viktora Tegelhoffa a Príkopova.

Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so sobotňajšími podujatiami © SITA Všetky práva vyhradené.

