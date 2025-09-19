|
Piatok 19.9.2025
19. septembra 2025
Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur
Tagy: Podvod seniorka Trestný čin
Polícia v Snine rieši prípad trestného činu podvodu. Poškodenou je 83-ročná žena, ktorú doposiaľ neznáma osoba tento týždeň kontaktovala prostredníctvom internetovej ...
19.9.2025 (SITA.sk) - Polícia v Snine rieši prípad trestného činu podvodu. Poškodenou je 83-ročná žena, ktorú doposiaľ neznáma osoba tento týždeň kontaktovala prostredníctvom internetovej aplikácie.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, táto osoba sa vydávala za dcéru seniorky a tvrdila, že potrebuje pomoc so zaplatením účtov, nakoľko má pokazený mobil, a tak úhradu nemôže zaplatiť. „Oslovená pani v domnienke, že pomáha dcére, vykonala prevod na určený účet, a to v hodnote 1 670 eur,“ skonštatovala Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, táto osoba sa vydávala za dcéru seniorky a tvrdila, že potrebuje pomoc so zaplatením účtov, nakoľko má pokazený mobil, a tak úhradu nemôže zaplatiť. „Oslovená pani v domnienke, že pomáha dcére, vykonala prevod na určený účet, a to v hodnote 1 670 eur,“ skonštatovala Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
