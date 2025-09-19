Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur


Tagy: Podvod seniorka Trestný čin

Polícia v Snine rieši prípad trestného činu podvodu. Poškodenou je 83-ročná žena, ktorú doposiaľ neznáma osoba tento týždeň kontaktovala prostredníctvom internetovej ...



Zdieľať
gettyimages 1413357808 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - Polícia v Snine rieši prípad trestného činu podvodu. Poškodenou je 83-ročná žena, ktorú doposiaľ neznáma osoba tento týždeň kontaktovala prostredníctvom internetovej aplikácie.


Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, táto osoba sa vydávala za dcéru seniorky a tvrdila, že potrebuje pomoc so zaplatením účtov, nakoľko má pokazený mobil, a tak úhradu nemôže zaplatiť. „Oslovená pani v domnienke, že pomáha dcére, vykonala prevod na určený účet, a to v hodnote 1 670 eur,“ skonštatovala Ligdayová.


Zdroj: SITA.sk - Seniorka chcela pomôcť dcére, prišla o takmer 1 700 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podvod seniorka Trestný čin
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so sobotňajšími podujatiami
<< predchádzajúci článok
Obnovená budova Okresného úradu v Skalici prináša úsporu energií aj komfort občanom – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 