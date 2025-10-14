|
Utorok 14.10.2025
Meniny má Boris
Denník - Správy
14. októbra 2025
Bratislavská polícia vyšetruje smrť novorodenca v Novom Meste, v byte ho našli už bez známok života
Polícia vyšetruje závažnú trestnú činnosť súvisiacu s nálezom tela novorodenca v bratislavskom Novom Meste. Ako ...
14.10.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje závažnú trestnú činnosť súvisiacu s nálezom tela novorodenca v bratislavskom Novom Meste. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, novorodenca bez známok života našli v byte na Nobelovej ulici. Policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony. Vzhľadom k citlivosti prípadu nebudú poskytovať bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia vyšetruje smrť novorodenca v Novom Meste, v byte ho našli už bez známok života © SITA Všetky práva vyhradené.
