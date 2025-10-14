Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 24hod.sk    Z domova

14. októbra 2025

Bratislavská polícia vyšetruje smrť novorodenca v Novom Meste, v byte ho našli už bez známok života


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Krimi Nález Novorodenec

Polícia vyšetruje závažnú trestnú činnosť súvisiacu s nálezom tela novorodenca v bratislavskom Novom Meste. Ako ...



14.10.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje závažnú trestnú činnosť súvisiacu s nálezom tela novorodenca v bratislavskom Novom Meste. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, novorodenca bez známok života našli v byte na Nobelovej ulici. Policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony. Vzhľadom k citlivosti prípadu nebudú poskytovať bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská polícia vyšetruje smrť novorodenca v Novom Meste, v byte ho našli už bez známok života © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Krimi Nález Novorodenec
nasledujúci článok >>
Blanár víta dohodu o prímerí a prepustenie izraelských rukojemníkov, obáva sa však vyjadrenia Hamasu
<< predchádzajúci článok
Expolicajt Zetocha na súde opísal systém policajných lustrácií, spáchanie trestného činu odmieta

