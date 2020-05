Bratislavská polícia zadržala opitého vodiča na Nissane Micra, pri kontrole zistila, že mu bol odobratý vodičský preukaz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Opitého vodiča chytili v nedeľu bratislavskí príslušníci Pohotovostných motorizovaných jednotiek na ceste z Vajnôr do Rače. Vodič na Nissane Micra jazdil po Rybničnej ulici zo strany na stranu.Ako informovala bratislavská krajská polícia, 49-ročnému vodičovi pri dychovej skúške na alkohol namerali takmer 1,7 promile.Pri následnej lustrácii vyšlo najavo, že Bratislavčan má zadržaný vodičský preukaz a do decembra má zakázané jazdiť.Ako dodala polícia, poverený príslušník začal trestné stíhanie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a marenie výkonu úradného rozhodnutia.Vec riešia v tzv. „super rýchlom“ konaní. Bratislavčan pôjde pred sudcu v zákonom stanovenom čase, teda do 48 hodín.