Primátorka Bánoviec nad Bebravou si znížila svoj plat a hlavnému kontrolórovi skrátili pracovný úväzok

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Najbližšia výplata primátorky Bánoviec nad Bebravou Rudolfy Novotnej bude o niekoľko stoviek eur nižšia. Na rokovaní mestského zastupiteľstva sama predložila návrh na zníženie svojho platu.Kým doteraz Novotná zarábala v hrubom 3 990 eur, až do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej na Slovensku pre pandémiu koronavírusu to bude 3 376 eur. Poslanci zároveň odsúhlasili aj skrátenie pracovného úväzku hlavnému kontrolórovi o 20 percent.Impulzom na iniciatívne predloženie zníženia svojho platu bola pre bebravskobánovskú primátorku úprava miezd zamestnancov mestského úradu."Od 1. mája sme zamestnancom mestského úradu znížili fond pracovného času a upravili sme im aj funkčné platy na 80 percent. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby sa znížil aj môj plat a rovnako poklesne aj plat mojej zástupkyne. K tomuto opatreniu pristupujem dobrovoľne, napriek tomu, že v dnešnej dobe je veľmi veľa práce, ale aj dnes sme opakovane hovorili o solidarite a ja to takto spoločne so svojou zástupkyňou cítim," uviedla pred poslancami Novotná.Základný plat primátorky je stanovený zákonom na 3 069 eur, ale hneď na začiatku aktuálneho volebného obdobia poslanci využili svoju právomoc a navýšili jej ho o 30 percent. Práve uznesenie z decembra 2018 sa na Novotnej popud rozhodli revidovať a 30-percentné navýšenie platu zmenili na 10-percentné.V prepočte hrubého príjmu to znamená pokles o 614 eur. Tento stav bude trvať podľa schváleného uznesenia až do posledného dňa mesiaca, v ktorom bude ukončená mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR.O zníženie mesačného príjmu počas trvania mimoriadnej situácie požiadal aj hlavný kontrolór Miroslav Kubica. "Vzhľadom na platné ustanovenia zákona o obecnom zriadení jedinou možnou formou zníženia platu je dočasné krátenie určeného pracovného času," skonštatovala Novotná.S účinnosťou od 1. mája až do skončenia mimoriadnej situácie poslanci skrátili doterajší pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi na 80 percent, čím mu hrubý príjem poklesol z 2 140 na 1 712 eur.