Bratislavská pôrodnica získala život zachraňujúce prístroje

31.7.2020 (Webnoviny.sk) -Zdravotníci dokážu zázraky, popri svojej odbornosti a nasadení však na záchranu životov potrebujú aj technické vybavenie. Ružinovská pôrodnica najnovšie získala špičkové život zachraňujúce prístroje v hodnote 22 500 € vďaka reťazcu Lidl a jeho nadačnému fondu v Nadácii Pontis.Diskontný reťazec venoval II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava tri prístroje na vnútromaternicové monitorovanie plodu spolu s centrálnou zobrazovacou jednotkou. Prístroje pomáhajú zdravotníkom dokumentovať fyziologický stav plodu v bruchu matky resp. pomáhajú odhaliť ohrozenie plodu, ktoré je častokrát príčinou potreby akútneho ukončenia tehotnosti. Prístroje budú využívané tak pre pacientky hospitalizované na klinike, ako aj pre pacientky ošetrené cestou pohotovostnej služby nemocnice."Tieto tri monitory sa používajú na monitoring vitálnych funkcii plodov vnútromaternične. Umožňujú nám zistiť či sa má plod dobre, či je možné v tehotnosti pokračovať, alebo je potrebné tehotnosť ukončiť. Sú to najmodernejšie monitory, ktoré sa momentálne nachádzajú na trhu. Majú niektoré nadstavbové funkcie, ktoré nám umožňujú prípadný zdravotný problém bábätka odhaliť presnejšie a včas naň reagovať," povedal počas odovzdávania prístrojov primár MUDr. Peter Papcun, PhD. "Všetkým ľuďom pracujúcim v zdravotníctve patrí obrovská vďaka za to, že pomáhajú chrániť to najcennejšie – ľudské životy. Tieto prístroje pomôžu tým, ktorých ešte len čaká príchod na svet, našim najmenším. Verím, že vďaka nim sa zdravotníkom podarí ešte viac skvalitniť starostlivosť o budúce mamičky a ich ratolesti," uviedol Tomáš Bezák, zástupca spoločnosti Lidl Slovenská republika.Ružinovská pôrodnica je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto pracovisko malo v roku 2019 najväčší počet pôrodov na Slovensku. Starostlivosť o vážne choré deti patrí medzi hlavné priority v rámci spoločensky zodpovedných aktivít Lidla. Od roku 2015 realizuje diskont projekt "Dobré rozprávky", v rámci ktorého doteraz venoval všetkým slovenským nemocniciam umožňujúcim bezplatný pôrod život zachraňujúce prístroje pre novorodencov v celkovej hodnote takmer 4 500 000 €. Lidl podporuje spolu so svojimi zákazníkmi zdravotne znevýhodnené deti aj kampaňou "Od začiatku v dobrých rukách". V rámci neho pomáha reťazec každý týždeň jednému dieťaťu do troch rokov podľa jeho diagnózy. Projekt pomohol viac ako 110 deťom, ktoré získali pomoc v celkovej hodnote vyššej ako 250 000 €. Viac informácií je dostupných na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk Informačný servis