Suma stravného pre zamestnacov išla dole, dôvodom bolo prepúšťanie aj dlhodobé ošetrovné

31.7.2020 (Webnoviny.sk) - Dlhodobé OČR, ale aj prepúšťanie pre koronakrízu spôsobili na Slovensku pokles celkovej sumy stravného pre zamestnancov. V máji tohto roka dostali zamestnanci od svojich zamestnávateľov na stravu takmer o 15 mil. eur menej než počas predkrízového januára.Viac ako 23-percentný prepad stravného oproti januáru znamená, že domácnosti museli minúť viac na potraviny z vlastného."Sociálne dopady pociťujú najmä rodičia, ktorí zostali mesiace doma s deťmi na OČR. Nielenže nedostali stravné lístky, ale museli v plnej miere prestravovať seba, aj deti, ktoré predtým mali obedy v škole bezplatne," uviedol v tlačovej správe prezident Asociácie moderných benefitov (AMB) Štefan Petrík Pre mnohé rodiny tvoria stravné lístky podľa asociácie významnú pomoc pri nákupe základných potravín, z ktorých si následne zabezpečujú aj obed do práce."Tieto rodiny prídu o peniaze hneď dvakrát. Nielenže v dôsledku OČR prišli o časť výplaty, ale zároveň aj o príspevok na stravovanie. V rakúskej metropole Viedeň sa napríklad rozhodli pomôcť rodinám, ale aj tamojším reštauráciám, práve tým, že dostali stravné poukážky, ktorých hodnota dosahovala v niektorých prípadoch až 50 eur," upozornil Petrík.Práve reštaurácie môže nižší objem stravných lístkov, a v budúcnosti aj zavedenie stravného v hotovosti, podľa neho dostať do ešte väčších problémov."Viac ako polovicu stravných lístkov, či už elektronických alebo papierových, používajú ľudia v reštauráciách. Pomáhajú tým zachovať tisícky miest kuchárov, čašníkov a pomocného personálu,“ dodáva šéf AMB. Ročne tak vďaka stravným lístkom prinesú ľudia reštauráciám tržby vo výške viac ako 420 mil. eur.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770-tisíc zamestnancov pracujúcich u takmer 35-tisíc zamestnávateľov a SZČO.