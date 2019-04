Bratislavská radnica pripraví zmeny územného plánu v menších balíkoch

Bratislavský magistrát. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Bratislavský magistrát by chcel v budúcnosti pripraviť zmeny a doplnky územného plánu v menších balíkoch. Uviedol to v utorok na bratislavskej konferencii Realitného fóra – Jar 2019 Marek Dinka, ktorý je poverený vedením sekcie územného plánovania hlavného mesta.doplnil Dinka s tým, že pracujú na prvom malom balíku. Ďalšou zmenou by malo byť to, aby na celom území mesta bolo možné robiť územné plány zóny (ÚPZ).povedal Dinka. Zmeny a doplnky platného územného plánu 04 boli v príprave 6 rokov a koncom tohto procesu mestskí poslanci rozhodli o zastavení týchto prác, pripomenul.povedal výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja Juraj Suchánek. Ocenil otvorenú komunikáciu s novým vedením mesta. Pripomenul, že niekedy sú ÚPZ využité na to, aby mohla byť vyhlásená stavebná uzávera.Partner architektonickej kancelárie ITB Development Igor Lichý pre TASR povedal, že územie mesta potrebuje jednoznačnejšiu reguláciu, nielen vybrané zóny.konštatoval Lichý. Príprava nového územného plánu bude závisieť aj od nového zákona o územnom plánovaní, ktorý má zjednodušiť procesy. Existujúca stavebná legislatíva je podľa neho síce komplexná, ale ťažkopádna.Témami realitného fóra sú rozvoj hlavného mesta a posudzovanie investičných zámerov, Metropolitný inštitút Bratislava, problémy z pohľadu developerov, realitné právo, technológie v moderných kancelárskych priestoroch a nájomné bývanie.