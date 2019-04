Český súd potvrdil dôchodcovi Baldovi za teroristický útok 4 roky basy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 16. apríla (TASR) - Vrchný súd v Prahe potvrdil v utorok štvorročný trest odňatia slobody pre českého 71-ročného dôchodcu Jaromíra Baldu. Muž pred dvoma rokmi zámerne sťal stromy v Stredočeskom kraji na železničnú trať, čím chcel vyvolať nenávisť proti moslimským utečencom.Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že súd zamietol dve odvolania podané voči januárovému verdiktu krajského súdu a rozhodnutie je právoplatné.Za teroristický útok hrozí v ČR trest v rozpätí 5-15 rokov väzenia. Súd napokon pristúpil k jeho mimoriadnemu zníženiu pod spodnú hranicu. Do úvahy zobral Baldovu zníženú príčetnosť a taktiež jeho vek.Balda je tak prvým človekom v Českej republike, ktorého súd poslal za mreže za teroristický útok, zhodnotili Novinky.cz.Balda podľa rozsudku zoťal v júni a júli 2017 dva stromy na železničné koľaje. V okolí potom rozhádzal letáky písané latinkou a zámerne skomolenou češtinou, čo malo vyvolať dojem, že postínané stromy sú dielom islamských teroristov. V oboch prípadoch narazil do stromov vlak a len šťastnou zhodou okolností sa ani jeden nevykoľajil a nikomu z 20 cestujúcich sa nič nestalo.Balda svoje konanie od začiatku nepopieral. Tvrdil, že za to môžu jeho lieky na tlak, ktoré v ňom vyvolávali pocity stiesnenosti, zvieravé pocity a búšenie srdca. Spolu s informáciami "od priateľov z Nemecka, internetu a správ" o útokoch islamistov v Nemecku či Francúzsku potom všetko vyústilo do snov.Elektrikár na dôchodku, sympatizujúci s politickým hnutím SPD, nechcel svojimi činmi údajne nikomu ublížiť, chcel len vyvolať odpor k teroru, "urobiť výzvu ako Palach". Počas takmer ročnej väzby sa mu vraj však všetko v hlave urovnalo.Balda počas predvlaňajšej volebnej kampane podporoval extrémistickú stranu SPD Tomia Okamuru. Poskytol jej dary za vyše 12.000 českých korún (470 eur), hral na jej mítingoch na harmonike a podobne.