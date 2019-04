Bratislavská spaľovňa odpadu bude na niekoľko týždňov odstavená

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. apríla (TASR) - Spaľovňa odpadu v Bratislave bude mať od 26. apríla do 14. mája jarnú technologickú odstávku. Nebude to mať však žiadny vplyv na zber a odvoz odpadu v hlavnom meste. Zmesový komunálny odpad bude počas odstávky spaľovne odvážaný na skládky odpadov do Zohora a do Senca. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beáta Humeniková.Najdôležitejšou prácou počas odstávky spaľovne bude montáž parnej turbíny a generátora.spresnila Humeniková.Spaľovňa odpadu v Bratislave je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne s výnimkou odstávky. Technologické odstávky sú realizované pravidelne jeden- až dvakrát ročne a počas nich sa vykonávajú dôležité revízie a opravy. Ich cieľom je zabezpečiť ďalšiu bezproblémovú prevádzkyschopnosť technologických častí spaľovne.OLO na svojej webovej stránke uvádza, že pri zhodnocovaní odpadu v spaľovni sa vyrába teplo a elektrina. Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary.informuje spoločnosť.Časť elektriny vyrobenej pri spaľovaní odpadu je podľa OLO využitá pre pokrytie technologickej a netechnologickej vlastnej spotreby v areáli spaľovne a zvyšok je prostredníctvom podzemného káblového vedenia dodávaný do rozvodnej siete.uvádza mestská spoločnosť.