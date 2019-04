TRAGÉDIA: Pri nehode zahynula Kežmarčanka, vodič nafúkal 2 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Spišská Belá 12. apríla (TASR) – Krátko pred 3. hodinou v noci sa na ceste III. triedy medzi mestom Spišská Belá a obcou Križová Ves v okrese Kežmarok stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život 21-ročnej Kežmarčanky. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že 27-ročný Radoslav, vodič osobného motorového vozidla, z doposiaľ nezistených príčin narazil do stromu. Polícia zistila, že jazdil pod vplyvom alkoholu.V aute boli ďalší traja ľudia, a to 27-ročný Slavomír, 23-ročná Mária a obeť - 21-ročná Lenka. Okrem nej všetci pochádzali zo Spišskej Belej.upozornila hovorkyňa.Vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.dodala Ligdayová a zároveň opätovne upozornila, že alkohol za volant nepatrí a vyzvala vodičov na zodpovedný prístup k šoférovaniu.