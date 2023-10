Bratislavská spoločnosť chce pod Tatrami vybudovať golfový rezort, poslanci už daný návrh prerokovali

Výstavba rekreačného bývania

Ideová štúdia

Projekt Golf resort

8.10.2023 (SITA.sk) - Súkromný investor má záujem v katastrálnom území podtatranskej obce Štrba vybudovať golfový rezort spolu s rekreačným rezidenčným bývaním.V pracovnom návrhu urbanistickej štúdie sa okrem golfového ihriska či apartmánových domov spomína tiež multišportový i biatlonový areál so strelnicou, tenisové kurty, padelové kurty a vonkajšie ihriská. Svoj zámer chce realizovať na pozemkoch pri miestnej časti Tatranská Štrba, ktoré patria tamojšiemu pozemkovému spoločenstvu.Obecní poslanci už pracovný návrh štúdie pre investičný projekt prerokovali počas zasadnutia obecného zastupiteľstva koncom septembra. Lokalita je v územnom pláne obce definovaná pre funkčné využitie športu a rekreácie s možnosťou výstavby rekreačného bývania a služieb.Ako informovala samospráva, poslanci požiadali investora dopracovať a predložiť návrh zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie pre lokalitu Medzištrbie. Obecné zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie písomné stanovisko Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba k návrhu urbanistickej štúdie. To bolo podľa poradcu starostu Štefana Bieľaka kladné. Ako však ďalej vysvetlil pre agentúru SITA, ide zatiaľ o ideovú štúdiu. Celý zámer ešte čaká zrejme niekoľkoročný proces.„Musia to dopracovať tak, ako si to vyžaduje zákon, a musí to prejsť celým procesom, čo je otázka odhadom minimálne jedného roka. Potom to musí prejsť posudzovaním vplyvov na životné prostredie, čo môže trvať zase ďalší rok či dva,“ povedal. Nejde však podľa jeho slov o nereálnu víziu.V štúdii predloženej na zastupiteľstvo sľubuje investor, ktorým je bratislavská spoločnosť RDF International, golfový areál svetovej kvality. Okrem vyššie uvedených stavieb a ihrísk v nej počíta aj so spoločenskými a komunitnými priestormi, workoutovými ihriskami pre deti a dospelých či objektom i zázemím pre športový areál s vybavenosťou.Čo sa bývania týka, vzniknúť by mali štyri hlavné rezidenčné lokality s dvomi typmi rekreačných rezidenčných objektov. V projekte sa tiež spomína zóna pri rybníku s možnosťou ubytovania a tri apartmánové domy s podzemným parkoviskom a občianskou vybavenosťou.„V druhej etape navrhujeme umiestnenie podobných šiestich apartmánových domov s podzemnými parkoviskami západne od cesty druhej triedy,“ uvádza sa v architektonicko-urbanistickej štúdii investora.