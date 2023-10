Hamas vypálil na Izrael stovky rakiet. Sme vo vojne, vyhlásil Netanjahu

aktualizované 8. októbra 2023, 09:13



Stovky zranených osôb

Civilisti a vojaci ako rukojemníci

„Sme vo vojne"

Zabitých niekoľko vojakov





Palestínska militantná organizácia



8.10.2023 (SITA.sk) -Izraelskí záchranári uviedli, že pri sobotňajšom raketovom útoku a vpáde palestínskej militantnej organizácie Hamas z Pásma Gazy na územie Izraela zomrelo najmenejobyvateľov krajiny.Zranených je podľa zdravotníkovIzraelčanov. Pri izraelskej odvete podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zomrelo v Pásme Gazy najmenej. Večer sa izraelské údery proti Gaze zintenzívnili.Izraelčanov utrpeli zranenia, čo znamená, že ide o najvražednejší útok na Izrael za celé roky. Nemocnica v meste Beerševa na juhu krajiny uviedla, že ošetruje najmenej, pričomz nich je vo vážnom stave.Podľa informácií, ktoré tlačová agentúra The Associated Press získala z verejných vyhlásení a prostredníctvom telefonátov do nemocníc, bolo celkovo zranených najmeneja v kritickom stave je najmenejz nich.Videozáznam zverejnený palestínskou organizáciou Hamas, ktorá vládne v Pásme Gazy, ukázal, že najmenej traja Izraelčania sa dostali do zajatia. Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Saleh al-Aruri pre televíziu Al-Džazíra povedal, že jeho organizácia má „veľký počet" izraelských zajatcov, vrátane dôstojníkov. Dodal, že ich vymenia za Palestínčanov, ktorí sú v izraelských väzniciach.Hovorca izraelskej armády potvrdil, že príslušníci palestínskeho militantného hnutia Hamas odvliekli do Gazy izraelských civilistov a vojakov ako rukojemníkov. Armáda však nezverejnila ďalšie podrobnosti a odmietla povedať, koľko Izraelčanov bolo zajatých.Líder vojenského krídla Hamasu Muhammad Díf vyhlásil, že sobotňajší útok na Izrael je odpoveďou na pokračujúcu blokádu Pásma Gazy, izraelské vpády do miest na Západnom brehu Jordánu, násilie v jeruzalemskej mešite al-Aksá, zvýšenie útokov židovských osadníkov proti Palestínčanom a pokračujúci rast židovských osád.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na útok, ktorý v sobotu ráno podnikli palestínski militanti, vyhlásil, že krajina je „vo vojne" s organizáciou Hamas vládnucou v Pásme Gazy.Vyjadril sa tak v televíznom prejave, ktorý je prvým po tom, ako Hamas odštartoval rozsiahly útok. Netanjahu prikázal povolanie záložníkov a povedal, že Hamas „zaplatí cenu, ktorú doteraz nepoznal". „Sme vo vojne," povedal Netanjahu. „Nie je to operácia ... ale vojna," vyhlásil.Pri sobotňajšom vpáde palestínskej militantnej organizácie Hamas z Pásma Gazy na územie Izraela bolo zabitých najmenej. Informovala o tom v nedeľu armáda krajiny.Militanti z Hamasu v sobotu na Izrael vypálili tisíce rakiet a na niekoľkých miestach sa im podarilo prejsť cez opevnené hranice na územie Izraela. Ozbrojenci sa dostali do 22 lokalít mimo Pásma Gazy, vrátane miest a obcí, ktoré ležia až 24 kilometrov od hraníc.