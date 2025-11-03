|
Utorok 4.11.2025
|Denník - Správy
03. novembra 2025
Bratislavská spoločnosť OLO má nové dvojkomorové vozidlá na zber odpadu
Tagy: Hovorkyňa nové vozidlá Odpad
Bratislavská mestská spoločnosť OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) rozširuje svoj vozový park o dve nové dvojkomorové autá, ktoré umožňujú zber a ...
3.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) rozširuje svoj vozový park o dve nové dvojkomorové autá, ktoré umožňujú zber a lisovanie dvoch rôznych druhov odpadu naraz bez ich miešania. Cieľom je efektívnejší zber, zníženie počtu prejazdov vozidiel vo všetkých mestských častiach, znižovanie emisií a celkovej uhlíkovej stopy odvozu odpadu. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
„Hlavné mesto sa stáva prvým mestom na Slovensku s touto technológiou, pričom toto riešenie nájdete aj v krajinách ako Holandsko, Belgicko či Veľká Británia," priblížila hovorkyňa. Dvojkomorové vozidlá Mercedes ECONIC so špeciálnou nadstavbou GEESINKNORBA umožňujú zber a lisovanie dvoch rôznych druhov odpadu naraz. Oddelené lisovacie komory odvezú spolu viac ako 13 ton odpadu v pomere 33 : 66, vďaka čomu sa kapacita prispôsobí typu odpadu a zvozu v jednotlivých lokalitách.
„Každá komora sa ovláda samostatne, čo vodičovi a posádke umožňuje bezpečne a presne manipulovať s odpadom," spresnila Balková. Vozidlá sú trojnápravové, čo uľahčuje jazdu v zákrutách aj manévrovanie v užších uliciach či pri cúvaní. „Motory spĺňajú prísne emisné normy EURO 6 a môžu byť prevádzkované aj na parafínovú syntetickú naftu, ktorá patrí medzi ekologickejšie alternatívy klasických palív," doplnila.
Okrem technických zlepšení pre odvoz odpadu prinášajú tieto vozidlá nové skúsenosti aj pre vodičov a závozníkov. „Kabína posádky je - oproti štandardnému trojschodovému nastupovaniu – typu low cab (tzv. znížené autobusové nastupovanie)," uviedla ďalej hovorkyňa OLO. Tento typ kabíny zjednodušuje nastupovanie do a z vozidla, zvyšuje bezpečnosť a poskytuje lepší výhľad v uliciach hlavného mesta.
„Táto technológia dvojkomorových zberových áut nám umožní znížiť dopravnú záťaž a počet jázd v obytných zónach a zároveň prispeje k optimalizácii a modernizácii odvozu odpadu, ktorý v Európe napreduje," poznamenal prevádzkový riaditeľ OLO Peter Hlavatý s tým, že nové vozidlá doplnia viac ako 100-člennú flotilu vozidiel OLO. Nové autá budú využívané postupne na rajóny vrecového zberu v rodinných domoch, ktorý aktuálne využíva viac ako 25-tisíc domácností.
„Nakoľko sú žlté aj modré vrecia odvážané v jeden určený deň podľa harmonogramu, namiesto prejazdu doch vozidiel, príde jedno dvojkomorové," skonštatovala Balková. Vozidlo po naplnení oboch komôr odvezie odpad k jednotlivým spracovateľom podľa druhu komodity a vráti sa späť na rajón. „Tieto vozidlá umožňujú odvoz a manipuláciu aj s nádobami rôznych objemov – od 120 litrov, 240 litrov až po 1100 litrov pre rozličné typy odpadu," dodala.
Koncept dvojkomorového zberu sa podľa spoločnosti úspešne využíva v mestách západnej Európy, kde prispieva hlavne k efektívnejšiemu zvozu odpadu. „Aktuálne mestská zberová spoločnosť disponuje aj 18 autami na pohon CNG, čím spĺňa požiadavku Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/858 o ekologických vozidlách, podľa ktorej musí minimálne 9 % vozidiel vo flotile spĺňať bez-emisné parametre," uzavrela hovorkyňa OLO.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská spoločnosť OLO má nové dvojkomorové vozidlá na zber odpadu © SITA Všetky práva vyhradené.
