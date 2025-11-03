Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

03. novembra 2025

Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme


Ukrajinská armáda v noci na nedeľu podnikla útoky na komponenty ruského systému protivzdušnej obrany na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ako informuje spravodajský web



gettyimages 2224836795 676x380 3.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v noci na nedeľu podnikla útoky na komponenty ruského systému protivzdušnej obrany na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to v pondelok ukrajinské obranné spravodajstvo.


Pri útoku na veliteľské stanovište práporu protilietadlového systému S-400 Triumf bol zničený ruský multifunkčný radar 92N6E a autonómne napájacie zariadenie veliteľského stanovišťa," uviedlo vojenské spravodajstvo.

Kyjev dodal, že jeho špecializované sily úspešne zasiahli aj letiskový radar AORL-1AS a radar P-18 Terek patriaci ruskej armáde.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.

