|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme
Tagy: Krym vojna na Ukrajine
Ukrajinská armáda v noci na nedeľu podnikla útoky na komponenty ruského systému protivzdušnej obrany na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ako informuje spravodajský web
Zdieľať
3.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v noci na nedeľu podnikla útoky na komponenty ruského systému protivzdušnej obrany na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to v pondelok ukrajinské obranné spravodajstvo.
„Pri útoku na veliteľské stanovište práporu protilietadlového systému S-400 Triumf bol zničený ruský multifunkčný radar 92N6E a autonómne napájacie zariadenie veliteľského stanovišťa," uviedlo vojenské spravodajstvo.
Kyjev dodal, že jeho špecializované sily úspešne zasiahli aj letiskový radar AORL-1AS a radar P-18 Terek patriaci ruskej armáde.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
„Pri útoku na veliteľské stanovište práporu protilietadlového systému S-400 Triumf bol zničený ruský multifunkčný radar 92N6E a autonómne napájacie zariadenie veliteľského stanovišťa," uviedlo vojenské spravodajstvo.
Kyjev dodal, že jeho špecializované sily úspešne zasiahli aj letiskový radar AORL-1AS a radar P-18 Terek patriaci ruskej armáde.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krym vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavská spoločnosť OLO má nové dvojkomorové vozidlá na zber odpadu
Bratislavská spoločnosť OLO má nové dvojkomorové vozidlá na zber odpadu
<< predchádzajúci článok
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov