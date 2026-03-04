Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.3.2026
 Meniny má Fridrich
 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Bratislavská vodárenská spoločnosť darovala Kyjevu elektrocentrálu


pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v rámci humanitárnej pomoci pre podporu kľúčovej infraštruktúry darovala ukrajinskému Kyjevu ...



bratislavska vodarenska spolocnost 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v rámci humanitárnej pomoci pre podporu kľúčovej infraštruktúry darovala ukrajinskému Kyjevu elektrocentrálu s prívesným vozíkom.


„BVS má v súčasnosti prevádzku výroby vody zabezpečenú inými elektrocentrálami a predmetné zariadenie už nie je pre spoločnosť nevyhnutné. Aj preto sme sa rozhodli techniku darovať mestu, v ktorom môže významne pomôcť,“ uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak.

Vzhľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine BVS navrhla poslať humanitárnu pomoc Odboru priemyslu a rozvoja podnikania výkonného orgánu Kyjevskej mestskej rady.

„Naša pomoc je zameraná na podporu fungovania kľúčových služieb pre obyvateľov," priblížila spoločnosť. Darovanie sa zrealizuje formou darovacej zmluvy o dobročinnom darovaní majetku a je súčasťou pokračujúcej pomoci hlavného mesta od začiatku vojnového konfliktu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Bratislavská vodárenská spoločnosť darovala Kyjevu elektrocentrálu © SITA Všetky práva vyhradené.

pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt
