Štvrtok 5.3.2026
Denník - Správy
04. marca 2026
Bratislavská vodárenská spoločnosť darovala Kyjevu elektrocentrálu
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v rámci humanitárnej pomoci pre podporu kľúčovej infraštruktúry darovala ukrajinskému Kyjevu ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v rámci humanitárnej pomoci pre podporu kľúčovej infraštruktúry darovala ukrajinskému Kyjevu elektrocentrálu s prívesným vozíkom.
„BVS má v súčasnosti prevádzku výroby vody zabezpečenú inými elektrocentrálami a predmetné zariadenie už nie je pre spoločnosť nevyhnutné. Aj preto sme sa rozhodli techniku darovať mestu, v ktorom môže významne pomôcť,“ uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak.
Vzhľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine BVS navrhla poslať humanitárnu pomoc Odboru priemyslu a rozvoja podnikania výkonného orgánu Kyjevskej mestskej rady.
„Naša pomoc je zameraná na podporu fungovania kľúčových služieb pre obyvateľov," priblížila spoločnosť. Darovanie sa zrealizuje formou darovacej zmluvy o dobročinnom darovaní majetku a je súčasťou pokračujúcej pomoci hlavného mesta od začiatku vojnového konfliktu.
