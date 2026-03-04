|
Streda 4.3.2026
Meniny má Kazimír
|
04. marca 2026
Slovensko sa zapojilo do Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026
Slovensko sa zapojilo do Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj (IVY) 2026, ktorý bol vyhlásený rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko sa zapojilo do Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj (IVY) 2026, ktorý bol vyhlásený rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Prvé aktivity sa už rozbiehajú naprieč regiónmi. Cieľom iniciatívy IVY 2026 je posilniť postavenie dobrovoľníkov a zlepšiť systémové podmienky tak, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou verejných politík a komunitného rozvoja.
Dobrovoľníctvo na Slovensku podľa organizátorov neznamená iba pomoc v krízových situáciách. Zahŕňa každodennú prácu tisícov ľudí v sociálnych službách, zdravotníctve, pri práci s deťmi a mládežou, seniormi, v oblasti ochrany prírody, kultúry, športu či komunitných aktivitách. Zároveň ide o prierezovú tému, ktorá prispieva k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
„Dobrovoľníctvo je jeden z najsilnejších prejavov spolupatričnosti. Je to spôsob, ako sa ľudia aktívne starajú o svoje okolie, posilňujú dôveru a prinášajú do spoločnosti viac ľudskosti. IVY 2026 je príležitosť, aby sme dobrovoľníctvo nielen oceňovali, ale aj systematicky podporili – v komunitách, v organizáciách, vo verejných politikách aj v médiách,“ uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Dôležitým partnerom pri príprave aktivít je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá združuje organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi v rôznych regiónoch. Ako uviedla marektingová manažérka platformy Eva Ščepková, dobrovoľníctvo na Slovensku má silnú energiu, skúsených ľudí aj množstvo konkrétnych výsledkov v regiónoch.
„IVY 2026 vnímame ako príležitosť túto energiu ešte lepšie prepojiť, zviditeľniť a posilniť spoluprácu medzi organizáciami, samosprávami, školami aj firmami. Ak chceme, aby sa dobrovoľníctvo rozvíjalo dlhodobo, potrebujeme nielen nadšenie ľudí, ale aj stabilné partnerstvá, uznanie a lepšie podmienky pre koordináciu dobrovoľníckych aktivít,“ povedala.
Významným medzinárodným momentom bolo aj otvorenie IVY 2026, ktoré sa konalo koncom februára na pôde Európskeho parlamentu. Slovenskú republiku na podujatí zastupoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako kontaktný bod pre IVY 2026. Úrad zároveň prezentoval Národný plán aktivít pre IVY 2026, ktorý zaujal aj zahraničných partnerov.
Počas roka 2026 budú pribúdať kampane, podujatia a partnerstvá zamerané nielen na zviditeľnenie dobrovoľníctva, ale aj na jeho systematickú podporu – vrátane zlepšenia zberu dát, hodnotenia dopadov či uznávania dobrovoľníckych skúseností. K iniciatíve IVY 2026 sa môžu priebežne zapájať organizácie, samosprávy, školy aj firmy prostredníctvom vlastných programov a partnerstiev v regiónoch. Aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách, možnostiach zapojenia a registrácii nájdu záujemcovia na stránke dobrovolnictvo.sk/medzinarodny-rok-dobrovolnictva/.
Dobrovoľníctvo na Slovensku podľa organizátorov neznamená iba pomoc v krízových situáciách. Zahŕňa každodennú prácu tisícov ľudí v sociálnych službách, zdravotníctve, pri práci s deťmi a mládežou, seniormi, v oblasti ochrany prírody, kultúry, športu či komunitných aktivitách. Zároveň ide o prierezovú tému, ktorá prispieva k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Dobrovoľníctvo má aj výsledky
„Dobrovoľníctvo je jeden z najsilnejších prejavov spolupatričnosti. Je to spôsob, ako sa ľudia aktívne starajú o svoje okolie, posilňujú dôveru a prinášajú do spoločnosti viac ľudskosti. IVY 2026 je príležitosť, aby sme dobrovoľníctvo nielen oceňovali, ale aj systematicky podporili – v komunitách, v organizáciách, vo verejných politikách aj v médiách,“ uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Dôležitým partnerom pri príprave aktivít je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá združuje organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi v rôznych regiónoch. Ako uviedla marektingová manažérka platformy Eva Ščepková, dobrovoľníctvo na Slovensku má silnú energiu, skúsených ľudí aj množstvo konkrétnych výsledkov v regiónoch.
„IVY 2026 vnímame ako príležitosť túto energiu ešte lepšie prepojiť, zviditeľniť a posilniť spoluprácu medzi organizáciami, samosprávami, školami aj firmami. Ak chceme, aby sa dobrovoľníctvo rozvíjalo dlhodobo, potrebujeme nielen nadšenie ľudí, ale aj stabilné partnerstvá, uznanie a lepšie podmienky pre koordináciu dobrovoľníckych aktivít,“ povedala.
K iniciatíve sa dá priebežne zapájať
Významným medzinárodným momentom bolo aj otvorenie IVY 2026, ktoré sa konalo koncom februára na pôde Európskeho parlamentu. Slovenskú republiku na podujatí zastupoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako kontaktný bod pre IVY 2026. Úrad zároveň prezentoval Národný plán aktivít pre IVY 2026, ktorý zaujal aj zahraničných partnerov.
Počas roka 2026 budú pribúdať kampane, podujatia a partnerstvá zamerané nielen na zviditeľnenie dobrovoľníctva, ale aj na jeho systematickú podporu – vrátane zlepšenia zberu dát, hodnotenia dopadov či uznávania dobrovoľníckych skúseností. K iniciatíve IVY 2026 sa môžu priebežne zapájať organizácie, samosprávy, školy aj firmy prostredníctvom vlastných programov a partnerstiev v regiónoch. Aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách, možnostiach zapojenia a registrácii nájdu záujemcovia na stránke dobrovolnictvo.sk/medzinarodny-rok-dobrovolnictva/.
