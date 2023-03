Bratislavská vodárenská spoločnosť otestuje záujemcom zdarma vodu zo studní a na ďalšie vzorky poskytne zľavu

Fľašu treba naplniť až po okraj

16.3.2023 (SITA.sk) - V rámci Svetového dňa vody umožní Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) záujemcom zdarma otestovať pitnú vodu z domácich studní na dva základné parametre – celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov.Ako informuje hovorca BVS Peter Podstupka , na tri ďalšie vybrané analýzy vzoriek vody poskytnú 40-percentnú zľavu.Akreditované laboratória BVS na Bojnickej ulici budú v stredu 22. marca v čase od 8:00 do 16:00 odoberať prinesené vzorky vody z domácich studní na bezplatnú analýzu tvrdosti vody a obsah dusičnanov.Vzorku je potrebné priniesť v maximálne trojdecovej plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá.„Voda zo studne by sa mala nechať aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby tam nezostal žiaden priestor na vzduch," vysvetlil Podstupka.Každú vzorku označia identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy na webovej stránke BVS. „Výsledky týchto dvoch stanovení však nenahrádza spoplatnený rozbor vody v zmysle platnej legislatívy," doplnil hovorca.V ten istý deň si môžu fyzické osoby objednať aj rozšírené rozbory vody so zľavou 40 percent. „Zľava sa uplatňuje na analýzu studničnej vody v rozsahu minimálny rozbor, ktorého cena bude 110,52 eura, analýzu zameranú na obsah pesticídov v hodnote 238,32 eura a analýzu v rozsahu minimálny rozbor s pesticídmi v hodnote 340,92 eura," poznamenal Podstupka.Podmienkou na získanie zľavy je vyplnenie a zaslanie žiadosti o rozbor vody, ktorá je zverejnená na stránke BVS a jej zaslanie e-mailom, prípadne osobné doručenie.Objednávky budú z kapacitných dôvodov prijímať iba 22. marca a počet analýz so zľavou je limitovaný.„Od 3. apríla po zaevidovaní všetkých žiadostí o rozbor vody so zľavou budú objednávateľov kontaktovať pracovníci laboratória s dôvodom dohodnutia termínu uskutočnenia odberu vzorky vody," vysvetlil hovorca BVS s tým, že laboratórium bude vykonávať analýzy vzoriek studničnej vody počas nasledujúcich troch mesiacov podľa počtu prijatých žiadostí a podľa rozsahov rozborov.