Ukrajinci zostrelili Rusmi vypustený čínsky dron Mugin-5, ktorý sa bežne predáva na internete

Drony Alibaba

Iba hlúpa bomba

16.3.2023 (SITA.sk) - Na východe Ukrajiny bol cez víkend zostrelený dron čínskej výroby s prídavnými komponentmi a vybavený zbraňami.Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinských vojakov, ktorí bezpilotné lietadlo údajne zostrelili automatickým samopalom AK-47.Zničeným dronom bolo zariadenie s názvom Mugin-5, komerčné bezpilotné lietadlo vyrobené čínskym výrobcom so sídlom v prístavnom meste Sia-men na východnom pobreží Číny.Niektorí tech blogeri tvrdia, že tieto stroje sú známe ako „drony Alibaba“, keďže boli k dispozícii na predaj za asi 15-tisíc dolárov na weboch čínskych nákupných platforiem vrátane Alibaba a Taobao.Podľa ukrajinských vojakov dron priletel z území ovládaných Ruskom. Po zostrelení zanechal na zemi menší kráter, keďže niesol asi 20-kilogramovú bombu, ktorá pri páde explodovala.Komerčný dron vybavený zbraňami nemal namontovanú kameru, čo znamená, že tí, ktorí ho vypustili, ho nemohli navádzať na žiadny cieľ ani použiť na sledovanie.„Bola to v podstate iba taká hlúpa bomba,“ tvrdí Chris Lincoln-Jones, bývalý dôstojník britskej armády a špecialista na vojenské drony. „Tento konkrétny dron, na ktorý sme sa pozerali, by bol oveľa efektívnejší, keby mal v sebe solídnejšiu kameru,“ dodal.Lincoln-Jones podotkol, že uvedený stroj je ďalším dôkazom k teórii, že Rusko nie je vojenská superveľmoc, ktorú by svet mohol očakávať.„Zdá sa, že ide o veľmi primitívny, nesofistikovaný, nie veľmi technologicky vyspelý spôsob vedenia operácií,“ povedal a dodal, že tieto drony sú z vojenského hľadiska veľmi lacné.