Bratislavská výstava obsahuje portréty The Beatles aj šperky

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Lukáš Grinaj Foto: TASR – Lukáš Grinaj

Bratislava 20. júna (TASR) – Bratislavský Pistoriho palác sa zaplnil prevažne abstraktnými maľbami Viery Čapkovej a šperkami Dany Vrabcovej. Výstava Skvosty potrvá do 19. júla.povedal na stredajšej (19. 6.) vernisáži kurátor výstavy Ľuboslav Moza.Svetlo do duše, Atlantída, Jarné prebudenie, Ľalie, Modrý plameniak, Ľadová jaskyňa, Záhrada divov, Súmrak, Objatie, Nádych, Príliv a desiatky ďalších pestrofarebných obrazov sú abstraktné maľby, niektoré s figurálnymi líniami. Konkrétne sú portrétne diela Frida, Carmen a všetkých štyroch členov slávnej anglickej hudobnej skupiny The Beatles. Vytvorila ich v rokoch 2013 až 2019 akrylom na plátne s aplikáciou zlata.vyjadrila sa maliarka, reštaurátorka a keramikárka, ktorá dlhodobo pôsobila v Španielsku. Tam od roku 1989 pokračovala v umeleckých štúdiách a mala i viacero výstav. Potom aj v Taliansku, Nemecku, Srbsku, Česku a Slovensku.Jej maľby spestrujú náušnice a iné farebné šperky, ktoré sú v obrazovom tvare. "zdôvodnila mladá šperkárka Dana Vrabcová.