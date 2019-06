Francúzsky súd prepustil lídra ETA, no o chvíľu bol opäť zadržaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. júna (TASR) - Parížsky súd v stredu nariadil podmienečné prepustenie bývalého baskického separatistického vodcu, ktorého zatkli v máji po 16 rokoch na úteku. José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, bol však po niekoľkých hodinách na slobode opäť zatknutý, a to na základe žiadosti Španielska o jeho vydanie.Súd v Paríži v stredu vo svojom verdikte o podmienečnom prepustení uviedol, že Josu Ternera musí úradom odovzdať svoj pas a nesmie opustiť územie Francúzska. Súd tiež rozhodol, že Ternera sa raz do týždňa musí hlásiť na policajnom komisariáte v Paríži.Podľa španielskych médií má 68-ročný Josu Ternera rakovinu. Zadržaný bol 16. mája na parkovisku nemocnice v meste Sallanches vo Francúzsku, kam prišiel na vyšetrenie.Po zatknutí bol hospitalizovaný vo väzenskej nemocnici. Vo svojich tvítoch odtiaľ sa sťažoval, že nemá žiadne správy "zvonku" a ani kontakt s rodinou.Španielske úrady po Ternerovi - vodcovi politického krídla separatistickej skupiny Baskicko a jeho sloboda (ETA) - pátrali od roku 2002, a to najmä v súvislosti s podozrením, že je zapletený do útoku na policajné kasárne v severošpanielskom meste Zaragoza, ku ktorému došlo ešte v roku 1987. Zahynulo pri ňom 11 ľudí vrátane detí.Ternera mal údajne v rámci ETA veľký vplyv. Bol jedným zo strojcov prímeria iniciovaného v januári 2011 a v rámci ETA patril k tým, ktorí ju tlačili k rozhodnutiu vzdať sa ozbrojeného boja za nezávislosť Baskicka.V rokoch 2012-13 strávil údajne osem mesiacov v Nórsku, kde sa so zástupcami vtedajšej španielskej vlády konali mierové rokovania o podmienkach ukončenia konfliktu.Bol to práve Ternera, kto v roku 2018 nahral tzv. záverečné vyhlásenie, v ktorom ETA oznámila svoje úplné rozpustenie.Za spolčovanie do teroristickej skupiny bol Josu Ternera vo Francúzsku v neprítomnosti odsúdený na spolu 15 rokov väzenia. Proti týmto rozsudkom sa krátko po svojom nedávnom zadržaní odvolal.