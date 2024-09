Bratislavská ZOO sa po povodniach obáva o svoju budúcnosť, pomôžme jej opäť otvoriť

Nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM pomáha pri následkoch povodní

16.9.2024 (SITA.sk) - Len v lete otvárali brány nového Gazdovského dvora, priestoru pre priamy kontakt so zvieratami, po víkendovom daždi je však zničený. Vybrežený potok zaplavil priestranstvo zoologickej záhrady.Bratislavská ZOO bojuje s následkami povodní. Škody sú priveľké, otvorenie na dlhší čas nemožné, mestská organizácia vytvorila preto výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk a podporovateľov zoo a milovníkov zvierat prosí o pomoc."Tento rok sme sa pustili do veľkej obnovy bratislavskej zoo, zlepšili sme podmienky pre medveďa, otvorili Gazdovský dvor, vybudovali novú krmiváreň a máme rozostavané ďalšie tri nové výbehy. Počas celého roka nám rástla návštevnosť, ľudia nás chválili a tešili sme sa na krásnu jeseň, ktorú nám prekazila historická povodeň," hodnotia aktuálnu situáciu smutne zamestnanci zoologickej záhrady. "Gazdovský dvor, ktorý sme otvorili len pred dvoma mesiacmi a hneď sa stal hitom, bol celý zničený. Najdôležitejšie je, že sa nám podarilo všetky zvieratá zachrániť."Zoologická záhrada v Bratislave bude musieť ostať dlhšie zatvorená, výpadky na tržbách môžu byť pre ňu likvidačné. Pomôcť jej finančne sa dá na darcovskom portáli ludialudom.sk Niekoľkodňové dažde, no dlhodobé následky. Voda ukázala svoju silu. Popadané stromy, zničené domy, ulice, evakuovaní ľudia i zvieratá.Ak vás alebo niekoho vo vašom okolí zasiahli povodne a potrebujete finančnú pomoc v aktuálnej situácii, ozvite sa nám mailom na info@ludialudom.sk a my vám pomôžeme vytvoriť adresnú výzvu.