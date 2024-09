Pridajte sa k ROADPOL Safety Days aj vy a podporte bezpečnosť na cestách

Zelená nálepka vyjadruje podporu bezpečnosti na cestách

16.9.2024 (SITA.sk) - ROADPOL Safety Days, organizované Európskou sieťou dopravnej polície, sa tento rok konajú od 16. do 22. septembra a zameriavajú sa na zvýšenie bezpečnosti na cestách naprieč Európou. Cieľom je dosiahnuť nulový počet úmrtí na cestách aspoň počas jedného dňa a zvýšiť povedomie o bezpečnom správaní vodičov. Na Slovensku sa do ROADPOL Safety Days zapája aj o.z. Fórum Pi s rozumom (FPSR) s garanciou Polície Slovenskej republiky a ďalšími partnermi: Bolt, Nadáciou Allianz, Tester.sk a druhá najväčšia sieť čerpacích staníc na Slovensku – OMV a to prostredníctvom kampane Účet za nehodu , ktorá upozorňuje na dôležitosť zodpovedného správania na cestách."Našim cieľom je nielen vzdelávať ľudí o zodpovednom pití alkoholu, ale aj zvýšiť povedomie o bezpečnosti na cestách. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa znížil počet nehôd spôsobených alkoholom, a to najmä tým, že sa za volant posadíme len vtedy, keď sme úplne triezvi. Spolupráca s OMV nám umožňuje osloviť širokú verejnosť a zdôrazniť, že alkohol a šoférovanie jednoducho nejdú dokopy," približuje Tomáš Huba, riaditeľ FPSR, ktoré druhou fázou projektu Účet za nehodu prechádza z podnikov priamo na cesty ku vodičom. Zuzana Šimková, manažérka pre komunikáciu a PR OMV Slovensko, potvrdzuje, že kampaň Účet za nehodu, resp. Keď piješ, nešoféruj, im nie je ľahostajná: "Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto dôležitej kampane. Bezpečnosť na cestách je pre nás prioritou, a preto sme sa rozhodli podporiť Fórum Pi s rozumom v ich úsilí vzdelávať vodičov a prispievať k znižovaniu dopravných nehôd spôsobených alkoholom. Veríme, že takéto iniciatívy môžu skutočne zmeniť správanie na cestách a zlepšiť bezpečnosť nás všetkých."Kampaň zahŕňa špeciálne video "Keď piješ, nešoféruj", ktoré bude bežať na obrazovkách čerpacích staníc OMV a na sociálnych sieťach združenia. Vodiči, ktorí natankujú od 16. do 22. septembra na čerpacích staniciach OMV po celom Slovensku, tiež dostanú zelenú nálepku, prostredníctvom ktorého sa môžu zapojiť do online kvízu. Kvíz je okrem vodičov určený širokej verejnosti, zapojiť sa môže každý."Veríme, že takouto interaktívnou formou sa nám podarí zvýšiť informovanosť o zodpovednej konzumácii alkoholu a podporiť bezpečnosť na cestách. Počas testovania svojich vedomostí o alkohole si zároveň každý účastník zvyšuje povedomie o účinkoch alkoholu a jeho zodpovednej konzumácii," dodáva na záver Tomáš Huba.