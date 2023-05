Bratislavská ZOO sa teší novému prírastku, návštevníci môžu uvidieť mláďa orangutana sumatrianskeho

Kriticky ohrozený druh

30.5.2023 - V zoologickej záhrade (ZOO) Bratislava sa koncom apríla narodilo mláďa vzácneho orangutana sumatrianskeho.Ako informuje vedúca odboru marketingu ZOO Diana Dúhová , ide o prvé úspešne odchované mláďa tohto druhu v ZOO Bratislava, ale aj na Slovensku.„Orangutany patria medzi kriticky ohrozené živočíšne druhy a rast voľne žijúcej populácie je veľmi pomalý, keďže v ich prirodzenom prostredí výskytu sú samice schopné priviesť na svet iba jedno mláďa, raz za osem až deväť rokov," uviedla.Pôrod samice Mengaly bol podľa ZOO bezproblémový, svoje mláďa priviedla na svet v súkromí, bez pomoci chovateľov.Potomok chovného páru orangutanov sumatrianskych Mengaly a Filipa prišiel na svet v skorých ranných hodinách 24. apríla.„Pri pravidelnej rannej kontrole v tento deň chovatelia pozorovali Mengalu, ako po pôrode svoje starostlivo očistené mláďa už pevne drží," poznamenala Dúhová.Mengala je ako niekoľkonásobná matka mimoriadne starostlivá a mláďa sa jej pevne pridŕža aj vtedy, keď lezie do výšok s cieľom nájsť si miesto na dojčenie a odpočinok.Narodenie orangutana sumatrianskeho na Slovensku je obzvlášť výnimočné. Samica Mengala pricestovala do ZOO Bratislava v roku 2015 spolu so svojím, v tom čase päťročným mláďaťom Vilmosom.„Po pomerne náročnom boji s pandémiou COVID-19 a mnohými inými výzvami Vilmos nakoniec v júli 2022 opustil ZOO Bratislava," priblížila Dúhová.Mengala s Filipom tak dostali od koordinátora európskeho záchranného programu povolenie sa páriť, pričom novonarodené mláďa orangutana sumatrianskeho je Filipovým prvým potomkom.Aby samici Mengale dopriali čas na zotavenie po pôrode a zároveň možnosť sa v pokoji starať o svoje mláďa, boli vnútorné priestory pavilónu primátov návštevníkom ZOO neprístupné.Od 31. mája sa návštevníci budú môcť pozrieť na mláďa aj do priestorov pavilónu, ktorý bude otvorený denne od 10.00 do 14.00. Počas priaznivého počasia môžu návštevníci vidieť orangutany aj vo vonkajšej expozícii.