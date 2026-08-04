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04. augusta 2026

Bratislavská župa pokračuje v revitalizácii historického parku v Malinove, pre verejnosť ho otvoria v októbri – FOTO


Tagy: Kaštieľ v Malinove revitalizácia parku

Väčšina stromov je už vysadená, no výsadba trávnikov a ďalšej zelene bude pokračovať vo vhodnejších klimatických podmienkach, aby sa zabezpečilo ich ujatie. Z historického parku pri kaštieli v ...



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park_malinovo_revitalizacia 2 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Väčšina stromov je už vysadená, no výsadba trávnikov a ďalšej zelene bude pokračovať vo vhodnejších klimatických podmienkach, aby sa zabezpečilo ich ujatie.


Z historického parku pri kaštieli v Malinove v okrese Senec bude moderný verejný priestor, ktorý spojí oddych, šport, prírodu aj kultúrne dedičstvo. Bratislavský samosprávny kraj (BSK), dokončuje väčšinu stavebných prác a po odovzdávacom procese si tento vynovený skvost môže pozrieť aj verejnosť. Predpokladaný termín otvorenia pre verejnosť je stanovený na október.

Aktuálne sú podľa hovorkyne BSK Lucie Forman v štádiu dokončovania mlatové, štrkové a asfaltové chodníky, altánok, záhradný labyrint, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko aj vonkajšie cvičisko. Finalizuje sa tiež vstupná komunikácia od hlavnej brány ku kaštieľu a oplotenie areálu. Hotové sú rozvody osvetlenia, kamerového systému či závlahy s vlastnou studňou. Vybudovaná je retenčná nádrž a areálová dažďová kanalizácia, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu zo striech kaštieľa a využívať ju na zavlažovanie parku.

„Revitalizácia historického parku patrí medzi naše najvýznamnejšie projekty v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva a verejných priestorov. Preto ma teší, že sa práce dostávajú do záverečnej fázy. Vzniká miesto, ktoré bude slúžiť všetkým generáciám – na oddych, šport aj komunitný život. Zároveň citlivo obnovujeme historický areál a vytvárame kvalitný zelený verejný priestor pre obyvateľov celého regiónu,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Väčšina stromov je už vysadená, no výsadba trávnikov a ďalšej zelene bude pokračovať vo vhodnejších klimatických podmienkach, aby sa zabezpečilo ich ujatie. BSK zároveň pripravuje spolu s obcou režim využívania parku tak, aby slúžil verejnosti, rešpektoval historický charakter areálu a zároveň umožňoval organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí.

Revitalizácia historického parku v Malinove je súčasťou cezhraničného projektu Green Cities – Zelené mestá v Podunajskom regióne, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko 2021-2027. Jeho cieľom je prinášať kvalitnejšie verejné priestory, podporovať adaptáciu na klimatické zmeny a citlivo obnovovať historické krajinné celky. Obnovený park bude spájať historické dedičstvo s modernými princípmi udržateľnosti a stane sa jedným z najvýznamnejších verejných parkov v Bratislavskom kraji.



Fotogaléria k článku:




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Zdroj: SITA.sk - Bratislavská župa pokračuje v revitalizácii historického parku v Malinove, pre verejnosť ho otvoria v októbri – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kaštieľ v Malinove revitalizácia parku
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