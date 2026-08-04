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04. augusta 2026
Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, stehlíky a extrémne počasie
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, kŕmenie stehlíkov a extrémne počasie na Srí Lanke. [photo id="2469741" /] Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, kŕmenie stehlíkov a extrémne počasie na Srí Lanke.
[photo id="2469741" /]
Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, kŕmenie stehlíkov a extrémne počasie na Srí Lanke.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, stehlíky a extrémne počasie © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2469741" /]
Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, kŕmenie stehlíkov a extrémne počasie na Srí Lanke.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-4-august-2026/">Top foto dňa (4. august 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, stehlíky a extrémne počasie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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