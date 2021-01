Bratislavská župa spustila mobilné odberové miesto, funguje cez elektronický rezervačný systém (video)

Pravidelné testovanie počas týždňa

Izolácia a očkovanie

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - V areáli Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na Sabinovskej ulici v Ružinove začína od pondelku fungovať mobilné odberové miesto (MOM) pre kľúčovú infraštruktúru. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda BSK Juraj Droba za účasti primátora Bratislavy Matúša Valla "Toto unikátne MOM bude slúžiť najmä na testovanie kľúčovej infraštruktúry. Sú to ľudia, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť denno-denne fungovanie krajiny, miest a obcí. Sú to policajti, vodiči, smetiari a vodári, a niektoré ďalšie profesie," vysvetlil Droba s tým, že MOM bolo zriadené v spolupráci s hlavným mestom.Odberové miesto v areáli BSK bude fungovať cez elektronický rezervačný systém a od budúceho týždňa ho bude môcť využívať aj verejnosť prostredníctvom svojich ambulantných lekárov."Lekár vám bude môcť priamo z ambulancie rezervovať konkrétny termín na tomto MOM. Rezervačný systém pre všetkých lekárov v kraji zabezpečí a zakúpi bratislavská župa," uviedol Juraj Droba a dodal, že testovanie je iba dočasným riešením.Za najdôležitejšie považuje čo najrýchlejšie zaočkovanie všetkých obyvateľov kraja. "Dobrou správou je, že podľa nášho prieskumu až tri štvrtiny obyvateľov BSK sa budú chcieť dať zaočkovať," doplnil."Toto spoločné miesto bude slúžiť pre nás, pre zamestnancov Dopravného podniku Bratislava (DPB) , Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, mestskej polície či mestského pohrebníctva Marianum. Ide o stovky až tisícky zamestnancov, len DPB má 2 500 zamestnancov," uviedol primátor Matúš Vallo a dodal, že prioritou mesta je navýšenie trvalých odberových miest, ktoré budú dostupné obyvateľom na pravidelné testovanie počas celého týždňa."Pozitívnym rozhodnutím vlády SR oproti novembru je rozhodnutie, že sa budú uznávať aj výsledky PCR testov a testovania v MOM, ostáva nám však otestovať minimálne 200-tisíc ďalších ľudí, ktorí, predpokladám, že budú mať o to záujem," doplnil Vallo.Podľa primátora Valla je dôležité, že vláda umožnila zriadiť viac MOM jedným subjektom v jednej mestskej časti."Podarilo sa nám tak dosiahnuť, že už dnes máme Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave odsúhlasených predbežne 31 priestorov, ktoré môžu slúžiť ako odberové miesta po celý deň, aj počas víkendov," spresnil primátor a dodal, že bratislavské samosprávy sa budú snažiť otvoriť na prvú vlnu testovania aspoň 300 odberných miest, niektoré už najbližší štvrtok, resp. piatok.Podľa vicežupana BSK pre zdravotníctvo Juraja Štekláča sú hlavnými riešeniami na zvládnutie pandémie izolácia a očkovanie. "Testovanie je diagnostická metóda, ktorá nám má povedať to, čo máme terapeuticky robiť," vysvetlil Štekláč, ktorý sa domnieva, že vakcín máme momentálne v krajine dosť."Vzhľadom na veľký záujem o očkovanie v BSK som vyzval kompetentných, aby zvyšovali kapacitu a aby Univerzitná nemocnica v Bratislave predĺžila očkovanie aj na víkendy," doplnil s tým, že podľa jeho výpočtov by sa dnes malo začať s podávaním druhej dávky vakcíny. Štekláč tiež ocenil zámer očkovania klientov zariadení sociálnych služieb.Financovanie MOM v areáli BSK bude zabezpečené z viacerých zdrojov. Časť bude hradená z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a ďalšia časť z prostriedkov BSK a hlavného mesta. Eurofondy by mali pokryť náklady na zriadenie odberného miesta, BSK a mesto budú financovať zdravotníkov a administrátorov systému, antigénové testy a osobné ochranné pomôcky zabezpečuje štát.