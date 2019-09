Bratislavské hudobné slávnosti 2019 budú opäť v znamení veľkých mien

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) začínajú v poradí 55. ročník už v piatok (27. 9.) otváracím koncertom, na ktorom sa predstaví Slovenská filharmónia. Pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda uvedie Cikkerovu symfonickú báseň Ráno, op. 24, nedokončenú symfóniu č. 7 Franza Schuberta a Brahmsov Klavírny koncert č. 2 v podaní klaviristu Eugena Indjiča. Festivalový program ponúkne do 13. októbra celkom 23 koncertov. Rezidenčným orchestrom Bratislavských hudobných slávností je už tradične Slovenská filharmónia, ktorá sa predstaví na troch koncertoch.Na 55. ročníku BHS hosťuje deväť prominentných zahraničných orchestrov a dva zahraničné zbory. Sú nimi Royal Philharmonic London (vystúpi 29. 9.), Fínsky rozhlasový orchester (30. 9.), English Baroque Soloists & Monteverdi Choir (1. 10.), Symfonický orchester Českého rozhlasu (2. 10.), Philharmonia Orchestra London (4. 10.), Mníchovská filharmónia a Mníchovský filharmonický zbor (5. 10.), Orchester Mariinského divadla Petrohrad (9. 10.), Wiener Philharmoniker (11. 10.) a Deutsche Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz (12. 10.).Koncerty na BHS si návštevníci vypočujú pod taktovkou dirigentských osobností. Niektorí zavítajú na Slovensko po prvý raz ako legenda Sir John Eliot Gardiner, významný fínsky dirigent Hannu Lintu, či venezuelský dirigent Rafael Payare, ktorý patrí k najvyhľadávanejším dirigentom svojej generácie (1980) a etabloval sa na európskej i americkej koncertnej scéne alebo so SOČR ich aktuálny nový šéfdirigent Alexander Liebreich. K týmto zahraničným hosťom možno priradiť aj domácich dirigentov so Slovenskou filharmóniou Jamesa Judda a Juraja Valčuhu a doyena slovenských dirigentov Ondreja Lenárda, šéfdirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.Popri Slovenskej filharmónii hosťuje na 55. ročníku BHS Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý oslávil 90. výročie založenia prvého profesionálneho symfonického orchestra na Slovensku. Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov 20. storočia. Novinkou festivalu sú dva projekty, Salón mladých a Mladé talenty.“ uviedol generálny riaditeľ SF Marian Lapšanský.povedala pre TASR hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková.