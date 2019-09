Zomrel textár Robert Hunter, s kapelou Grateful Dead sa dostal do Rock’n’rollovej siene slávy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.9.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 78 rokov v pondelok zomrel Robert Hunter, ktorý sa preslávil ako textár už nefungujúcej americkej kapely Grateful Dead. Smutnú správu potvrdila rodina zosnulého."S veľkým zármutkom potvrdzujeme, že náš milovaný Robert včera v noci navždy odišiel. Zomrel v pokoji v jeho dome, vo svojej posteli, obklopený láskou. Jeho manželka Maureen bola pri ňom a držala ho za ruku," uviedli v oficiálnom vyhlásení.Textár, hudobník a spisovateľ Robert Hunter sa narodil 23. júna 1941 v kalifornskom Arroyo Grande. K formácii Grateful Dead sa pripojil v roku 1967 a bol jej hlavným textárom.V roku 1994 ho spolu s kapelou uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy, pričom sa stal prvou osobu, ktorej prejavili takúto česť napriek tomu, že v zostave nehral na žiaden hudobný nástroj ani nespieval.Na konte má aj niekoľko sólových albumov a kníh. Spolupracoval tiež s Bobom Dylanom na albumoch Down in the Groove (1988), Together Through Life (2009) a Tempest (2012). V roku 2015 ho spolu so zosnulým lídrom Grateful Dead a blízkym priateľom Jerrym Garciom uviedli do Skladateľskej siene slávy.