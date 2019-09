Bratislavské hudobné slávnosti otvorí Slovenská filharmónia

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko

Bratislava 27. septembra (TASR) – Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) budú opäť v znamení veľkých mien. V poradí 55. ročník sa začína v piatok večer otváracím koncertom, na ktorom sa predstaví Slovenská filharmónia. Festivalový program ponúkne do 13. októbra celkom 23 koncertov. TASR o tom informovala hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková.Rezidenčným orchestrom BHS je Slovenská filharmónia, ktorá sa predstaví na troch koncertoch. V otváracom koncerte festivalu uvedie pod taktovkou svojho šéfdirigenta Jamesa Judda ťažiskové diela symfonického repertoáru 19. a 20. storočia: Cikkerovu symfonickú báseň Ráno, ktorá vznikla v lete 1946 ako skladateľova reflexia vojnových udalostí a ich bezprostredných dôsledkov, Nedokončená symfónia Franza Schuberta, ikonické dielo raného hudobného romantizmu, a Brahmsov Klavírny koncert č. 2 v podaní klaviristu Eugena Indjiča.Aj tento rok budú na BHS účinkovať dirigent svetového renomé Juraj Valčuha a medzinárodné kvarteto sólistov. So Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom uvedú Dvořákovu Stabat mater.Záverečný koncert festivalu 13. októbra bude rovnako patriť Slovenskej filharmónii. Pod taktovkou dirigenta Pinchasa Steinberga uvedie predohru Leonora č. 3 Ludwiga van Beethovena. Maďar István Várdai, jeden z najžiadanejších svetových violončelistov, uvedie koncert Edwarda Elgara, ktorý mal premiéru pred 100 rokmi. Várdai bude interpretovať Elgarovo dielo na nástroji Ex du Pré-Harrell Stradivari z roku 1673. Pri príležitosti 100. výročia narodenia venujú organizátori tento koncert dirigentovi Ladislavovi Slovákovi, ktorý bol šéfdirigentom a súčasne umeleckým riaditeľom Slovenskej filharmónie (1961 – 1988) a bol aj členom Festivalového výboru BHS. Jednou z jeho umeleckých priorít bolo dielo Dmitrija Šostakoviča, a tak 55. ročník festivalu uzavrie Symfónia č. 5 tohto skladateľa.Na 55. ročníku BHS bude hosťovať deväť zahraničných orchestrov a dva zahraničné zbory. Sú nimi Royal Philharmonic Orchestra London, ktorý vystúpi v nedeľu (29. 9.), Fínsky rozhlasový orchester v pondelok (30. 9.), English Baroque Soloists & Monteverdi Choir vystúpi 1. októbra, Symfonický orchester Českého rozhlasu (SOČR) 2. októbra, Philharmonia Orchestra London 4. októbra, Mníchovská filharmónia a Mníchovský filharmonický zbor 5. októbra, Orchester Mariinského divadla Petrohrad 9. októbra, Wiener Philharmoniker 11. októbra a Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 12. októbra.Koncerty na BHS si návštevníci vypočujú pod taktovkou dirigentských osobností. Niektoré zavítajú na Slovensko po prvý raz, ako Sir John Eliot Gardiner, fínsky dirigent Hannu Lintu či venezuelský dirigent Rafael Payare, ktorý patrí k najvyhľadávanejším dirigentom svojej generácie (1980) a etabloval sa na európskej i americkej koncertnej scéne, alebo so SOČR jeho aktuálny nový šéfdirigent Alexander Liebreich. K týmto zahraničným hosťom možno priradiť aj domácich dirigentov so Slovenskou filharmóniou Jamesa Judda a Juraja Valčuhu a doyena slovenských dirigentov Ondreja Lenárda, šéfdirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.Popri Slovenskej filharmónii hosťuje na 55. ročníku BHS Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý oslávil 90. výročie založenia prvého profesionálneho symfonického orchestra na Slovensku. Slovenský komorný orchester, súbor takmer so 60-ročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov 20. storočia. Novinkou festivalu sú dva projekty - Salón mladých a Mladé talenty.