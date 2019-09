KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Casino.$k a Daždivý deň v New Yorku

Casino.$k

Nech je svetlo

Daždivý deň v New Yorku

Websterovci 2: Zo života pavúkov

Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám. Ústrednou témou filmu Casino.$k nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta – hra ako životný pocit daný človeku od narodenia.Hra v priestore kasína je podstatou zábavy a relaxu, ale aj pocitu hazardu, má v sebe akúsi príchuť tajomstva. Svet „za múrmi“, vonkajší svet, a teda aj politika, je svetom ešte väčších hier. Politika ovplyvňuje životy ľudí, zahráva sa s nimi a na rozdiel od „pokrového“ sveta používa často aj neférové prostriedky, nemá dané pravidlá hry a niekedy proti nim dokonca bojuje.Milan (40) má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.Dvaja mladí ľudia prichádzajú do New Yourku na víkend. Nečakajú však, že zlé počasie sa im postará o sériu prekvapivých dobrodružstiev. Nová romantická komédia v réžií filmového mága Woodyho Allena. V hlavných rolách sa predstavia Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Selena Gomez, Diego Luna a Liev Schreiber.Pavúčia rodinka Websterovcov je späť! Spoznajte ich nové príbehy, ktoré ste ešte nevideli. V pásme zo šiestich nových príbehov Websterovcov objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu rodiny, ktorú spája. A budú aj karamelové muchy.