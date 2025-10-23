|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Bratislavské Jazzové Dni 2025: Keď hudba prechádza do budúcnosti. Už od zajtra
Moses Boyd, Keyon Harrold a KNOWER – traja interpreti, ktorí ukazujú, kam sa môže uberať jazz 21. storočia. Koncertovať budú už tento týždeň v Bratislave.
Zdieľať
Bratislava sa opäť pripravuje na jesenný hudobný sviatok. Jubilejný 50. ročník Bratislavských Jazzových Dní Slovenskej sporiteľne prinesie do Incheby od 24. do 26. októbra mix svetových hviezd aj domácich talentov. Festival, ktorý sa počas piatich dekád stal synonymom pre otvorenosť a kvalitu, sa tento rok pozrie dopredu – do budúcnosti jazzu. Jeho tváre majú mená Moses Boyd, Keyon Harrold a KNOWER.
Moses Boyd: bicie, ktoré znejú ako Londýn
Ak by mal jazz 21. storočia zvuk mesta, bol by to pravdepodobne Moses Boyd. Britský bubeník a producent vyrástol v južnom Londýne, kde sa jazz mieša s grimeom, afrobeatom, elektronikou a klubovou energiou. Boyd je symbolom novej generácie hudobníkov, ktorí jazz neberú ako múzeum, ale ako laboratórium. Jeho debutový album Dark Matter (2020) priniesol dravý zvuk – temný, tanečný a neuveriteľne živý. Nominácia na Mercury Prize a spolupráce s menami ako Shabaka Hutchings či Floating Points ho katapultovali medzi najzaujímavejšie postavy britskej hudby. Ako polovica dua Binker & Moses získal ocenenia MOBO či Jazz FM, vedie vlastnú kapelu Exodus a spolupracoval s hviezdami ako Beyoncé, Little Simz či Four Tet. Jeho hudba mieša groove, improvizáciu a moderný zvuk mesta – presne ten druh jazzu, ktorý búra hranice a mieri do budúcnosti.
Keyon Harrold: trubka, ktorá hovorí jazykom dneška
Americký trumpetista Keyon Harrold pochádza z Fergusonu v Missouri, mesta, ktoré sa stalo symbolom sociálnych nepokojov a boja za rovnosť. Harrold sa však rozhodol bojovať hudbou – a jeho trubka hovorí silnejšie než slová. V jeho skladbách cítiť soul, hip-hop aj R&B, no zároveň rešpekt k tradičnej jazzovej melodike. Spolupracoval s Beyoncé, Jay-Z, Robertom Glasperom aj Commonom, hral hudbu pre film Miles Ahead o Milesovi Davisovi, a pritom si zachováva svoj vlastný, výsostne autentický tón. Na pódiu spája eleganciu s emóciou – Harrold vie postaviť publikum na nohy aj rozohrať intímny moment v jednom dychu. Bratislavské publikum čaká koncert, ktorý môže byť rovnako spirituálny ako groovy.
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Bratislavske-Jazzove-Dni-Slovenska-sporitelna-2025?ID_partner=60
KNOWER: jazz ako rave, funk ako explózia
Duo KNOWER, tvorené multiinštrumentalistom Louisom Coleom a speváčkou Genevieve Artadi, sa dá len ťažko zaradiť. Ich hudba balansuje medzi jazzom, funkom, elektronikou a popom – a výsledok je vždy explózia energie. Z internetového fenoménu sa stali svetovým zjavom, ktorý vypredáva kluby od Los Angeles po Tokio. Ich koncerty sú zážitkom, pri ktorom publikum tancuje, smeje sa a občas ani nevie, či je na festivale, v klube alebo v umeleckom predstavení. Na Bratislavských Jazzových Dňoch, kde vystúpia spolu so svojou koncertnou kapelou, uzavrú festival s energiou, ktorá sa prenesie cez celé pódium – a pravdepodobne aj do pamäti všetkých, čo tam budú.
Jazzáky – tri dni svetového jazzu a skvelej hudby
Okrem troch výrazných headlinerov – Mosesa Boyda, Keyona Harrolda a dua KNOWER – ponúka jubilejný ročník aj pestrý program, ktorý spája tradíciu s novými menami svetového aj domáceho jazzu. Piatkový večer otvorí slovenská speváčka Lenka Gálisová Quartet, po ktorej pódium prevezme britský rytmický mág Moses Boyd a americký trumpetista s charizmou – Keyon Harrold. Sobota prinesie veľké hudobné mená aj silné európske zastúpenie: legendárny basgitarista Marcus Miller, nórske trio Bugge Wesseltoft / Arild Andersen / Øyunn, rakúsky funk-soulový projekt Raphael Wressnig & Soul Gift a mladé slovenské Alan Bartuš Trio. Finále festivalu v nedeľu bude patriť elegancii aj explózii energie – o úvod sa postará ikonické zoskupenie Bratislava Hot Serenaders, po ktorých príde na rad elektrizujúce americké duo KNOWER a celý festival uzavrie fenomenálny spevák Kurt Elling so svojím projektom venovaným skupine Yellowjackets.
Päťdesiat rokov tradície, ktorá sa nebojí zmeny
Bratislavské Jazzové Dni nikdy neboli len o čistom jazze. Od začiatku spájali štýly, generácie a mentalitu otvorenosti. To, že práve pri jubilejnom ročníku stavia dramaturgia na mladých experimentátorov, nie je náhoda – je to dôkaz, že festival sa pozerá dopredu. Popri headlineroch z Londýna, New Yorku a Los Angeles sa predstavia aj slovenskí hudobníci, ktorí dokazujú, že aj u nás má jazz budúcnosť. No kľúčové je posolstvo: jazz nie je nostalgický, je živý. A v Inchebe to bude cítiť.
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Bratislavske-Jazzove-Dni-Slovenska-sporitelna-2025?ID_partner=60
Kompletný program a informácie nájdete na www.bjd.sk a stretneme sa už tento víkend na Jazzákoch.
Prečítajte si tiež
Knižnica Juraja Fándlyho má obnovenú čitáreň, Ukrajinskú knižnú poličku aj knihy z pozostalosti Antona Srholca – FOTO