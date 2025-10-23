Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

23. októbra 2025

Knižnica Juraja Fándlyho má obnovenú čitáreň, Ukrajinskú knižnú poličku aj knihy z pozostalosti Antona Srholca – FOTO


V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave vo štvrtok po pol roka trvajúcej rekonštrukcii otvorili obnovenú čitáreň. Jej súčasťou je aj projekt Ukrajinská knižná polička, ktorý ponúka literatúru v ukrajinskom ...



img_20251023_135310_837 676x450 23.10.2025 (SITA.sk) - V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave vo štvrtok po pol roka trvajúcej rekonštrukcii otvorili obnovenú čitáreň. Jej súčasťou je aj projekt Ukrajinská knižná polička, ktorý ponúka literatúru v ukrajinskom jazyku, a projekt Knižnica Antona Srholca. Dar v podobe kníh Ukrajinskú knižnú poličku knižnici odovzdal Myroslav Kastran, veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku.

Ukrajinská literatúra



Pripomenul, že šírenie ukrajinskej literatúry do sveta sa koná pod záštitou prvej dámy Ukrajiny Oleny Zelenskej, na Slovensku je už takýchto poličiek v knižniciach niekoľko. Kastran ich označil za symbol solidarity a porozumenia medzi ukrajinským a slovenským národom.

„Získali sme 103 titulov, spolu 400 kníh v ukrajinskom jazyku pre komunitu z Ukrajiny, ktorá tu žije,“ povedal riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho Pavol Tomašovič. Knižnica získala aj knihy z osobnej knižnice rímskokatolíckeho kňaza, bojovníka proti neslobode, charitatívneho pracovníka a čestného občana Trnavského samosprávneho kraja Antona Srholca.

Vynovená čitáreň


Chceme priblížiť myšlienkový svet človeka, ktorý dokázal byť slobodný aj v čase totality. Dostali sme vyše 500 kníh z jeho pozostalosti, verejnosť má zatiaľ k dispozícii asi 200, ďalšie budú postupne pribúdať po ich administratívnom spracovaní,“ dodal Tomašovič. Práce na rekonštrukcii čitárne na prízemí historickej budovy knižnice trvali podľa jej riaditeľa Pavla Tomašoviča pol roka.

Knižnica získala takmer 50 tisíc eur z Fondu na podporu umenia a ďalších viac ako 12 tisíc eur pridal Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom knižnice. Výsledkom je zásadne vynovená čitáreň, ktorá ponúka vyšší komfort pre čitateľov aj pre zamestnancov.


Knižnica Juraja Fándlyho sídli v pamiatkovo chránenej budove, ktorú postavil začiatkom minulého storočia pre Hospodársku banku významný slovenský architekt Milan Michal Harminc. Knižnicu do budovy presťahovali v roku 1952.
 



Zdroj: SITA.sk - Knižnica Juraja Fándlyho má obnovenú čitáreň, Ukrajinskú knižnú poličku aj knihy z pozostalosti Antona Srholca – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Knižnica Ukrajinská prvá dáma veľvyslanec Ukrajiny
