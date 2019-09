Bratislavské jazzové dni zverejnili mená prvých účinkujúcich

Salvador Sobral z Portugalska, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. septembra (TASR) - Jonah Nilsson z Dirty Loops, stúpajúca hviezda svetových pódií Cannie Han a Salvador Sobral, víťaz Eurovízie, ktorého nový jazzový album debutoval na prvých priečkach vo viacerých krajinách, to sú mená prvých účinkujúcich 45. ročníka Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa 2019. Tie budú 25. až 27. októbra v bratislavskej Inchebe. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.Spevák a klávesák Jonah Nilsson získal úspechy so svojou kapelou Dirty Loops a ich originálnym spracovaním svetových hitov do fusion jazz štýlu. Jonah sa však vydal vlastnou cestou a v roku 2018 vydal debutový singel Coffee Break, na ktorom spolupracoval aj s Richardom Bonom. Kariéra tohto švédskeho hudobníka sa zatiaľ len rozbieha, stihol však už predskakovať s Maroon 5 či zaujať Quincyho Jonesa, ktorý s ním nadviazal spoluprácu aj na úrovni manažmentu. Jonah Nilsson pricestuje do Bratislavy s tromi hudobníkmi, prinesú so sebou koketný, miestami drzý zvuk s nádychom r'n'b a popu, ale aj notoricky známe chuťovky v atmosfére Dirty Loops.Connie Han je iba 23-ročná americká klaviristka, ktorá si už stihla svojím talentom podmaniť takmer celý svet. Patrí do malej skupiny umelcov s nálepkou Steinway Artist, ktorá označuje výnimočných hráčov na tomto exkluzívnom nástroji. New York Times ju nazvali vzácnou hudobníčkou s obrovskými technickými zručnosťami, širokou historickou znalosťou a dostatočnou originalitou na to, aby napísala hudbu, ktorá diváka absolútne pohltí. Na džezákoch sa Connie Han predstaví v klasickom jazzovom triu s moderným zvukom v sprievode kontrabasu a bicích.Svetový úspech portugalského speváka Salvadora Sobrala odštartovalo víťazstvo v Eurovízii v roku 2017. Salvador vtedy získal pre Portugalsko rekordný počet bodov v histórii súťaže. Neskôr musel kariéru zo zdravotných dôvodov prerušiť. K hudbe sa však vrátil a tento rok vydal svoj druhý album Paris, Lisabon. Spieva na ňom v štyroch jazykoch a pri jeho hudbe každý odhodí predsudky a vychutná si jazzový album s atmosférou jeho portugalských koreňov.V poradí 45. ročník Bratislavských jazzových dní otvorí koncert Ľudových Mladistiev a ich hostí v bratislavskej Vodnej veži 17. septembra. Viac informácií o programe a festivale si záujemcovia nájdu na webovej stránke bjd.sk.