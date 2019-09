Raper Kali je ženáč. Tu si zobral svoju lásku Alicu. Poznáme detaily

Svadba sa konala za prítomnosti najbližších kamarátov, známych a rodiny iba niekoľko kilometrov od Bratislavy. Najky poznajú detaily jedného z najšťastnejších dní populárneho rapera.

Iba dvadsať kilometrov za Bratislavou v Lozorne je hotel a reštaurácia Pri Mlyne. Práve tam sa dnes stal z rapera a porotcu speváckej šou Hlas Česko Slovenska ženatý muž. Ako sme sa dozvedeli, dvojica síce so svojim veľkým dňom tajnosti nerobila, no nakoniec sa rozhodli pre menšiu svadbu a ani o nej nehlásali do sveta detaily. „Chceli si to užiť v pohode, bez stresov a v spoločnosti najbližších priateľov a známych,“ povedal nám dobre informovaný zdroj z okolia rapera. A to sa im aj podarilo.

Reštaurácia a hotel Pri Mlyne je vyhľadávaným miestom pre svadby najmä z dôvodu krásneho exteriéru, ktorého súčasťou je napríklad rybník, ale aj starý drevený mlyn. Dvojica si svadbu užije dnes v spoločnosti asi 60ky najbližších pozvaných hostí. Pri hoteli bol dnes čulý ruch od skorého rána. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa tam bude niečo diať. Obrad sa mal podľa našich informácií konať presne o štvrtej hodine popoludní.

Tu si Kali a Alica povedali áno

Kali má s Alicou dcérku Nelku, ktorá sa narodila vo februári tohto roka. Svadba tak bola logickým krokom v živote rapera, ktorému však dnes chýbala najdôležitejšia osoba v jeho živote. Jeho mama zomrela pred 15 rokmi a tak sa vstupu svojho syna do manželstva už nedožila. Dvojica môže byť nakoniec spokojná aj s počasím. Aj keď od rána to vyzeralo všelijako a neustále pršalo, práve počas obradu sa obloha trošku vyjasnila a dážď Kaliho a Alicu nakoniec nepotrápil. Mladomanželom gratulujeme.





