Bratislavské letisko vybavilo historických 167.942 cestujúcich

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika. Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Bratislava 12. novembra (TASR) - Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo v októbri tohto roku na prílete a odlete spolu 167.942 cestujúcich. Podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej to znamenalo historicky najviac cestujúcich od začiatku všetkých októbrových meraní od roku 1951.V porovnaní s októbrom 2017 to pritom predstavovalo nárast v počte vybavených cestujúcich o 16 %." dodal predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.Už teraz je tak podľa jeho slov zrejmé, že letisko v slovenskom hlavnom meste dosiahne tento rok pravdepodobne najvyšší počet vybavených cestujúcich v histórii. Hranica dvoch miliónov cestujúcich bola doposiaľ prekonaná len dvakrát, a to v rokoch 2007 a 2008, a najnovšie v roku 2018.Od začiatku tohto roka pritom z Bratislavy cestovalo pravidelnými linkami najviac cestujúcich do Londýna, Dublinu, Burgasu, Milána, Moskvy, do Skopje či Sofie. V dovolenkovom období dominovali charterové destinácie, akými boli turecká Antalya, egyptská Hurghada či grécka Kréta.